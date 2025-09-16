Τσάρλι Κερκ: Νέα screenshot με συνομιλίες του δολοφόνου δύο ώρες πριν παραδοθεί - «Εγώ ήμουν χθες»

Ο 22χρονος ύποπτος Τάιλερ Ρόμπινσον, για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ φαίνεται να ομολόγησε σε φίλους του σε μια διαδικτυακή συνομιλία λίγο πριν παραδοθεί στις αρχές επιβολής του νόμου.

H Washington Post μάλιστα, εξασφάλισε τα στιγμιότυπα οθόνης με την εν λόγω συνομιλία.

«Γεια σας παιδιά, έχω άσχημα νέα για όλους σας», ανέφερε ένα μήνυμα από έναν λογαριασμό που ανήκει στον ύποπτο, Τάιλερ Ρόμπινσον, στην διαδικτυακή πλατφόρμα Discord. «Ήμουν εγώ στο UVU χθες. Λυπάμαι για όλα αυτά».

Το μήνυμα στάλθηκε την Πέμπτη το βράδυ, περίπου δύο ώρες πριν οι αξιωματούχοι ανακοινώσουν ότι ο Ρόμπινσον τέθηκε υπό κράτηση.

Ένα μέλος της ομαδικής συνομιλίας κοινοποίησε μια εικόνα της συνομιλίας με την εφημερίδα The Post και επιβεβαίωσε ότι προερχόταν από τον λογαριασμό του Ρόμπινσον. Το άτομο μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας από φόβο παρενόχλησης.

Το Discord παρείχε ένα αντίγραφο του μηνύματος με την ομολογία στις αρχές, σύμφωνα με ένα άτομο που γνωρίζει την αλληλεπίδραση της εταιρείας με τις αρχές επιβολής του νόμου. Το άτομο μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας επειδή δεν είχε εξουσιοδότηση να συζητήσει δημόσια λεπτομέρειες της έρευνας.

Το μήνυμα στάλθηκε από τον λογαριασμό του Ρόμπινσον σε μια μικρή ιδιωτική ομάδα διαδικτυακών φίλων, είπε το άτομο. Το Discord συνεργάζεται στενά με το FBI και τις τοπικές αρχές, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τις διαδικτυακές δραστηριότητες του Ρόμπινσον στην πλατφόρμα, πρόσθεσε το άτομο.

Το Discord δήλωσε ότι μια εσωτερική έρευνα δεν βρήκε «καμία απόδειξη ότι ο ύποπτος σχεδίασε αυτό το περιστατικό ή προώθησε βία στο Discord».

Το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Γιούτα παρέπεμψε την εφημερίδα The Post στο Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας της Γιούτα, το οποίο δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό. Εκπρόσωποι της Υπηρεσίας Δημόσιας Ασφάλειας της Γιούτα, καθώς και του FBI και του Υπουργείου Δικαιοσύνης αρνήθηκαν να σχολιάσουν.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Ρόμπινσον συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα μετά από ανθρωποκυνηγητό 33 ωρών,

Οι αρχές έχουν δηλώσει ότι ένα από τα μέλη της οικογένειας του Ρόμπινσον επικοινώνησε με έναν φίλο του, ο οποίος στη συνέχεια επικοινώνησε με τις αρχές, λέγοντας ότι ο Ρόμπινσον είχε ομολογήσει ή είχε υπονοήσει ότι διέπραξε το έγκλημα.

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Οι αρχές λένε ότι το κίνητρο εξακολουθεί να διερευνάται

Ο κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ (Ρεπουμπλικάνος), δήλωσε το Σαββατοκύριακο ότι το κίνητρο του Ρόμπινσον εξακολουθεί να διερευνάται, αλλά ότι ο ύποπτος φαίνεται να έχει «αριστερή ιδεολογία». Οι αξιωματούχοι λένε ότι οι συνεντεύξεις τους δείχνουν ότι ο Ρόμπινσον έγινε «πιο πολιτικοποιημένος» τα τελευταία χρόνια και είχε επικρίνει τον Κερκ.

Η συνομιλία στο Discord που κοινοποιήθηκε στην εφημερίδα The Post δείχνει μέλη της ομαδικής συνομιλίας να αντιδρούν στον πυροβολισμό του Κερκ την Τετάρτη — πριν διαρρεύσει η είδηση ​​ότι ο Ρόμπινσον φέρεται να εμπλέκεται. Η ομάδα περιελάμβανε περίπου 30 άτομα, σύμφωνα με το άτομο που παρείχε στιγμιότυπα οθόνης.

«Ο Τσάρλι Κερκ πυροβολήθηκε», έγραψε ένας φίλος το απόγευμα της Τετάρτης, σύμφωνα με μια εικόνα των μηνυμάτων.

«Μόλις είδα το βίντεο, Θεέ μου», έγραψε ένας άλλος χρήστης περίπου μιάμιση ώρα αργότερα, προσθέτοντας για τον Κερκ: «Ο αδερφός δεν άξιζε να φύγει έτσι λυπημένος».

Η μόνη απάντηση από τον λογαριασμό του Ρόμπινσον ήρθε την επόμενη μέρα με το μήνυμα που ανακοίνωνε «άσχημα νέα».

«Παραδίδομαι μέσω ενός φίλου σερίφη σε λίγα λεπτά», συνέχιζε το μήνυμα, που δημοσιεύτηκε στις 7:57 μ.μ. τοπική ώρα στη Γιούτα. «Ευχαριστώ για όλες τις καλές στιγμές και τα γέλια, ήσασταν όλοι τόσο καταπληκτικοί, σας ευχαριστώ όλους για όλα».

Ο Ρόμπινσον συνελήφθη στις 10 μ.μ. εκείνο το βράδυ, σύμφωνα με τον διευθυντή του FBI, Κας Πατέλ.

Κανείς δεν απάντησε στον Ρόμπινσον εκείνο το βράδυ, σύμφωνα με τα στιγμιότυπα οθόνης που εξασφάλισε η εφημερίδα The Post. Αλλά την επόμενη μέρα, ένας φίλος έγραψε ότι η φαινομενική ομολογία φαινόταν να είναι αληθινή. Ο φίλος ζήτησε από τα μέλη της ομάδας να «προσευχηθούν για τον Τάιλερ και τη μετάνοιά του» και στη συνέχεια στράφηκε στον Κερκ.

«Ενώ η πολιτική του Τσάρλι Κερκ δεν ήταν αποδεκτή από ορισμένους, ζητώ να προσευχηθούμε όλοι για αυτόν και την οικογένειά του σε αυτές τις μπερδεμένες στιγμές», πρόσθεσε ο φίλος.

Πηγή: The Washington Post

