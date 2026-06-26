Το «τσίρκο» που ήταν η δίκη των Antifa στο Τέξας: 30 χρόνια κάθειρξη για «διακίνηση» περιοδικών

Τη στιγμή που μεγάλο μέρος της επικαιρότητας επικεντρώνεται στην αποτυχημένη «πισίνα» του Ντόναλντ Τραμπ μπροστά από το μνημείο Λίνκολν, έχει λάβει χώρα μία άνευ προηγουμένου αυταρχική εκτροπή στις ΗΠΑ, με επίκεντρο το κίνημα των Antifa.

Όπως εξηγεί ο Guardian, πολυετείς ποινές φυλάκισης επιδόθηκαν σε μια ομάδα ακτιβιστών Antifa στο Τέξας, που καταδικάστηκαν μεταξύ άλλων για τρομοκρατία, σε σχέση με μια διαμαρτυρία την 4η Ιουλίου του 2025.

Οκτώ άτομα που συμμετείχαν σε διαμαρτυρία στο κέντρο κράτησης Prairieland της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων, τη λεγόμενη ICE, στο Αλβαράντο του Τέξας, καταδικάστηκαν την Τρίτη (23/6) σε ποινές φυλάκισης από 50 έως 100 χρόνια.

Δίκη Antifa - 30 χρόνια φυλακή για «τρικάκια»

Ένα ένατο άτομο, ο Ντάνιελ Σάντσες-Εστράδα, σύζυγος ενός από τους διαδηλωτές, που δεν συμμετείχε καν στη διαμαρτυρία, καταδικάστηκε σε 30 χρόνια κάθειρξη για μεταφορά κουτιών που περιείχαν αριστερά περιοδικά.

«Αυτές οι ποινές είναι μια παρωδία και εντελώς αδικαιολόγητες, αλλά αυτό είναι το θέμα. Οι Αμερικανοί μισούν το φασιστικό καθεστώς Τραμπ, επομένως ο μόνος τρόπος για να προσπαθήσουν να κρατηθούν στην εξουσία είναι η ωμή βία», έγραψε στο X η βουλευτής Ρασίντα Τλάιμπ, Δημοκρατική από το Μίσιγκαν.

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Η ποινή του Σάντσες-Εστράδα ειδικότερα έχει καταδικαστεί από τους υποστηρικτές της πρώτης συνταγματικής τροπολογίας (σ.σ. προστατεύει τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, μεταξύ αυτών την ελευθερία του λόγου), οι οποίοι λένε ότι στέλνει ένα ανατριχιαστικό μήνυμα σχετικά με το είδος του ιδεολογικού υλικού που επιτρέπεται να κατέχουν οι άνθρωποι.

«Η υπόθεση Σάντσες είναι το πιο πρόσφατο παράδειγμα του πώς η κυβέρνηση Τραμπ χρησιμοποιεί κάθε νομικό όπλο που μπορεί για να ποινικοποιήσει παρεκκλίνουσες ιδεολογίες και λόγο, από την ταύτιση της διαφωνίας με την τρομοκρατία έως την απέλαση μεταναστών που διαδηλώνουν ή επικρίνουν πολέμους που χρηματοδοτούν οι ΗΠΑ», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Σεθ Στερν, συνήγορος στο Ίδρυμα Ελευθερίας του Τύπου.

Διαδηλώνεις; Η ζωή σου τελείωσε

Η εισαγγελία παρακολουθούνταν στενά επειδή ήταν η πρώτη υπόθεση που οδηγήθηκε σε δίκη μετά την υπόσχεση της κυβέρνησης Τραμπ να καταστείλει τους «Antifa», το παγκόσμιο αριστερό κίνημα, με τον χαρακτηρισμό του ως «τρομοκρατική οργάνωση».

Φυσικά, αυτός ο ορισμός είναι νομικά έωλος, καθώς το κίνημα «Antifa» δεν έχει επίσημα μέλη, καταστατικό, ή ηγεσία, και ως εκ τούτου δεν μπορεί να οριστεί ως νομικό πρόσωπο, για να στοιχειοθετηθεί ως εγκληματική ή άλλου τύπου οργάνωση.

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Οι εισαγγελείς ισχυρίστηκαν ότι οι διαδηλωτές ήταν μέρος της «Antifa» και απήγγειλαν εναντίον τους κατηγορίες για τρομοκρατία.

Από τους άλλους επτά κατηγορούμενους, πέντε από αυτούς καταδικάστηκαν σε 50ετή φυλάκιση. Σε αυτούς περιλαμβάνονται δύο άτομα που δεν συμμετείχαν καν στον σχεδιασμό της διαμαρτυρίας, έφτασαν κατόπιν και αποχώρησαν όταν τους το ζήτησαν οι δυνάμεις ασφαλείας.

Η σύζυγος του Σάντσες-Εστράδα, Μαρισέλα Ρουέδα, καταδικάστηκε σε 70 χρόνια φυλάκιση. Ο Μπέντζαμιν Σονγκ, ο άντρας που πυροβόλησε έναν αστυνομικό, καταδικάστηκε σε 100 χρόνια φυλάκιση. Όλοι είναι πιθανό να ασκήσουν έφεση τόσο κατά της ποινής όσο και κατά της καταδίκης τους.

«Η κυβέρνηση θέλει να της αφαιρέσει ολόκληρη τη ζωή επειδή συμμετείχε σε μια διαμαρτυρία. Κανείς δεν πέθανε», δήλωσε στο Associated Press η Λύντια Κόζα, της οποίας η σύζυγος, Ότομ Χιλ, καταδικάστηκε σε 50 χρόνια φυλάκισης.

Αυτές οι ποινές είναι ασυνήθιστα μεγάλες, δήλωσαν ειδικοί σε θέματα επιβολής ποινών. Και οι δύο δικαστές που επιβλέπουν την επιβολή ποινών - ο Μαρκ Πίτμαν, διορισμένος από τον Ντόναλντ Τραμπ, και ο Ριντ Ο'Κόνορ, διορισμένος από τον Τζορτζ Μπους, - διόγκωσαν όσο ήταν νομικά δυνατόν τις ποινές για τις πολλαπλές καταδίκες.