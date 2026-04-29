Τζέιμς Κόμεϊ: Παραδόθηκε στις Αρχές ο πρώην διευθυντής του FBI

Ο πρώην διευθυντής του FBI, Τζέιμς Κόμεϊ, παραδόθηκε στις αμερικανικές αρχές την Τετάρτη, εμφανιζόμενος στο ομοσπονδιακό δικαστήριο στην Ανατολική Περιφέρεια της Βιρτζίνια, όπου και τέθηκε για λίγο υπό κράτηση πριν από την πρώτη του εμφάνιση ενώπιον δικαστή.

Σύμφωνα με το CNN η ακροαματική διαδικασία διήρκεσε λιγότερο από δέκα λεπτά, χωρίς να κατατεθεί δήλωση ενοχής. Ο Κόμεϊ κατηγορείται για απειλή κατά του προέδρου των ΗΠΑ και για διακίνηση απειλής μέσω διαπολιτειακού εμπορίου, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα.

Κατά την εμφάνισή του στο δικαστήριο στην Αλεξάνδρεια της Βιρτζίνια, ο Κόμεϊ δεν έκανε δηλώσεις και αποχώρησε από την αίθουσα από πλαϊνή είσοδο, φορώντας σκούρο κοστούμι. Ο δικαστής William E. Fitzpatrick αποφάσισε την αποφυλάκισή του χωρίς περιοριστικούς όρους, ενώ δεν ορίστηκε ημερομηνία για την επίσημη απαγγελία κατηγοριών.

Οι συνήγοροί του δήλωσαν ότι σκοπεύουν να καταθέσουν αιτήματα ακύρωσης της δίωξης, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για επιλεκτική και εκδικητική δίωξη από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Η ανάρτηση που προκάλεσε την υπόθεση

Η υπόθεση συνδέεται με ανάρτηση που έκανε ο Κόμεϊ στα social media τον περασμένο Μάιο, στην οποία δημοσίευσε φωτογραφία με κοχύλια στην άμμο που σχημάτιζαν τον αριθμό «86 47», συνοδεύοντάς τη με τη λεζάντα «Ωραίο σχηματισμό κοχυλιών στην παραλία μου».

Η φράση προκάλεσε αντιδράσεις από Ρεπουμπλικάνους και κυβερνητικούς αξιωματούχους, οι οποίοι την ερμήνευσαν ως έμμεση απειλή κατά του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, καθώς το «86» σε αργκό μπορεί να σημαίνει «απομάκρυνση» ή «ξεφορτώνομαι».

Πολιτικές και νομικές αντιδράσεις

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη νομική και πολιτική συζήτηση, με ειδικούς να αμφισβητούν το αν η ανάρτηση συνιστά πραγματική απειλή. Παράλληλα, οι δικηγόροι του Κόμεϊ υποστηρίζουν ότι η δίωξη έχει πολιτικά κίνητρα και συνδέεται με την αντιπαράθεση του με τον πρώην πρόεδρο.

Σημειώνεται ότι αυτή δεν είναι η πρώτη δικαστική εμπλοκή του Comey με το συγκεκριμένο Υπουργείο Δικαιοσύνης, καθώς στο παρελθόν είχε κατηγορηθεί για ψευδή κατάθεση στο Κογκρέσο, υπόθεση που απορρίφθηκε από ομοσπονδιακό δικαστή.

Η νέα υπόθεση αναμένεται να συνεχιστεί σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στη Βόρεια Καρολίνα, χωρίς ακόμη να έχει οριστεί ημερομηνία εκδίκασης.