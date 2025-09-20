Τζίμι Κίμελ: Πρωταγωνιστές της Marvel σπάνε την σιωπή τους για το κόψιμο της εκπομπής του

Υπέρ του Τζίμι Κίμελ και κατά της λογοκρισίας στις ΗΠΑ μίλησαν σταρ της Marvel, θυγατρικής της Disney με αφορμή την διακοπή της εκπομπής του στο ABC μετά από πιέσεις της κυβέρνησης Τραμπ.

Ο γνωστός παρουσιαστής Τζίμι Κίμελ, μετά τα σχόλια του για τον δολοφονημένο Τσάρλι Κερκ «διακόπηκε επ' αόριστον από την εκπομπή», όπως χαρακτηριστικά δήλωσε το ABC, πριν λίγες μέρες, γεγονός που ξεκίνησε έναν οχετό αντιδράσεων που κάνουν λόγο για λογοκρισία.

Ο Πέδρο Πασκάλ, πρωταγωνιστής της ταινίας «The Fantastic Four: First Steps» της Marvel, έσπευσε να υποστηρίξει τον παρουσιαστή και την άδικη απομάκρυνσή του, ποστάροντας δημοσίευση με φωτογραφία μαζί του και γράφοντας «Σε στηρίζω!» ενώ προέτρεψε για υπεράσπιση της δημοκρατίας και της ελευθερίας του λόγου.

Ο γνωστός ηθοποιός δεν ήταν ο μόνος που αντέδρασε για την απόλυση του Κίμελ, αφού η Τατίανα Μασλάνι, μίλησε για «μποϊκοτάζ» της Disney, στην οποία άνηκε η εκπομπή του παρουσιαστή.

Η Τατιάνα Μασλάνι, που πρωταγωνίστησε στην σειρά της Marvel «She-Hulk: The Lawyer» πόσταρε μία φωτoγραφία σε στόρι στο Instagram από τα παρασκήνια του πλατό και κάλεσε τους ακόλουθούς της να μποϊκοτάρουν την Disney+ ακυρώνοντας την συνδρομή τους.

Έντονη αντίδραση είχε και ηθοποιός Μάρκ Ράφαλο, ο αρσενικός Χαλκ, μιλώντας διαδικτυακά σε μία πολιτική συγκέντρωση.

« Η ελευθερία της έκφρασής μας δέχεται επίθεση», τόνισε ο χολιγουντιανός σταρ.

