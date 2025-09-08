Τζόρτζιο Αρμάνι: Σήμερα η ιδιωτική κηδεία στη γενέτειρά του, Ριβάλτα

Χιλιάδες άνθρωποι προσκύνησαν το φέρετρό του Τζόρτζιο Αρμάνι, το Σαββατοκύριακο, το οποίο εκτέθηκε δίπλα στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας του στο Μιλάνο. Σήμερα, (08/09) θα γίνει η ιδιωτική κηδεία του.

Συγκεκριμένα, η κηδεία θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα της Δευτέρας σε ιδιωτική τελετή στο χωριό Ριβάλτα (Rivalta di Gazzola), στην επαρχία της Πιατσέντσα, και θα ταφεί στο οικογενειακό παρεκκλήσι όπου έχουν ήδη ταφεί η μητέρα του Μαρία, ο πατέρας του Ούγκο και ο αδελφός του Σέρτζιο

Το χωριό θα είναι πλήρως οχυρωμένο για την περίσταση. Θα ληφθούν μέτρα ασφαλείας για να «διασφαλιστεί η ιδιωτικότητα της κηδείας».

Ο δήμαρχος του Μιλάνου, Τζουζέπε Σάλα, ανακοίνωσε επίσης ημέρα πένθους στην πόλη του τη Δευτέρα.

Η εταιρεία Armani ανακοίνωσε στο AFP ότι τα καταστήματά της στην Ιταλία θα κλείσουν το απόγευμα της Δευτέρας ως ένδειξη σεβασμού.

Το Μιλάνο θα υποδεχτεί ξανά τον «Βασιλιά Τζιόρτζιο» στις 28 Σεπτεμβρίου, με την ευκαιρία της επίδειξης μόδας για τον εορτασμό των 50 χρόνων του οίκου μόδας. Η εκδήλωση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Palazzo Brera.

Πηγή: eurones.comη