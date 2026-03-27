Unicef: «Πάνω από 120 νεκρά παιδιά και 370.000 εκτοπισμένα στον Λίβανο»

Περισσότερα από 370.000 παιδιά έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στον Λίβανο εν μέσω της ισραηλινής επίθεσης κατά της Χεζμπολάχ, ενώ τουλάχιστον 121 παιδιά έχουν σκοτωθεί και 399 έχουν τραυματιστεί, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος της UNICEF στον Λίβανο Μαρκολουίτζι Κόρσι.

Οι άνθρωποι δεν έχουν κανένα ασφαλές σημείο για να καταφύγουν στον Λίβανο, ούτε καν στην πρωτεύουσα Βηρυτό, δήλωσε ο Κόρσι σε ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Αξιωματούχος της UNHCR (Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες) δήλωσε ότι περίπου 150.000 άνθρωποι έχουν αποκλειστεί μετά την καταστροφή γεφυρών.