Wall Street Journal: «Ο Τραμπ ανοιχτός στο να στηρίξει τους Κούρδους και πολιτοφυλακές στο Ιράν»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνει ανοιχτός στο να στηρίξει ομάδες εντός του Ιράν που είναι πρόθυμες να πάρουν τα όπλα για να ανατρέψουν το καθεστώς, ανέφερε η Wall Street Journal την Τρίτη, επικαλούμενη αξιωματούχους των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Τραμπ μίλησε την Κυριακή με Κούρδους ηγέτες και συνεχίζει να συνεργάζεται με άλλους τοπικούς παράγοντες που θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν την τρέχουσα αδυναμία του καθεστώτος του Ιράν.

«Οι Κούρδοι διαθέτουν σημαντική δύναμη κατά μήκος των συνόρων Ιράκ - Ιράν, ενώ το Ισραήλ έχει βομβαρδίσει θέσεις στο δυτικό Ιράν, οδηγώντας σε εικασίες ότι προετοιμάζει το έδαφος για μια κουρδική προέλαση», αναφέρει η εφημερίδα.

Η πρώτη αναφορά για τηλεφωνική επικοινωνία του Τραμπ με τους Κούρδους ηγέτες έγινε από το Axios. Αξιωματούχοι δήλωσαν στην εφημερίδα ότι ο Τραμπ δεν έχει λάβει τελική απόφαση σχετικά με την παροχή όπλων, εκπαίδευσης ή πληροφοριών σε ομάδες που αντιτίθενται στο καθεστώς.

Ξεχωριστά, ο Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι η Τεχεράνη ήθελε να διαπραγματευτεί, αλλά ότι ήταν «πολύ αργά», καθώς οι αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν συνεχίζονταν.

«Η αεροπορική άμυνα, η Πολεμική Αεροπορία, το Πολεμικό Ναυτικό και η ηγεσία τους έχουν χαθεί. Θέλουν να διαπραγματευτούν. Εγώ είπα: "Πολύ αργά!"»», έγραψε ο Τραμπ σε μια ανάρτηση στο Truth Social.