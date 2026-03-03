Μενού

Wall Street Journal: «Ο Τραμπ ανοιχτός στο να στηρίξει τους Κούρδους και πολιτοφυλακές στο Ιράν»

Όπως αναφέρει η Wall Street Journal, ο Τραμπ έίχε επαφές με Κούρδους ηγέτες και τοπικούς παράγοντες και δηλώνει ανοιχτός στο να στηρίξει πολιτοφυλακές στο Ιράν.

Ιράν
Εκρήξεις στην Τεχεράνη | AP
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνει ανοιχτός στο να στηρίξει ομάδες εντός του Ιράν που είναι πρόθυμες να πάρουν τα όπλα για να ανατρέψουν το καθεστώς, ανέφερε η Wall Street Journal την Τρίτη, επικαλούμενη αξιωματούχους των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Τραμπ μίλησε την Κυριακή με Κούρδους ηγέτες και συνεχίζει να συνεργάζεται με άλλους τοπικούς παράγοντες που θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν την τρέχουσα αδυναμία του καθεστώτος του Ιράν.

Διαβάστε ακόμα: LIVE από τη Μέση Ανατολή: Εισβολή του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο - Επιθέσεις με drones από το Ιράν

«Οι Κούρδοι διαθέτουν σημαντική δύναμη κατά μήκος των συνόρων Ιράκ - Ιράν, ενώ το Ισραήλ έχει βομβαρδίσει θέσεις στο δυτικό Ιράν, οδηγώντας σε εικασίες ότι προετοιμάζει το έδαφος για μια κουρδική προέλαση», αναφέρει η εφημερίδα.

Η πρώτη αναφορά για τηλεφωνική επικοινωνία του Τραμπ με τους Κούρδους ηγέτες έγινε από το Axios. Αξιωματούχοι δήλωσαν στην εφημερίδα ότι ο Τραμπ δεν έχει λάβει τελική απόφαση σχετικά με την παροχή όπλων, εκπαίδευσης ή πληροφοριών σε ομάδες που αντιτίθενται στο καθεστώς.

Ξεχωριστά, ο Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι η Τεχεράνη ήθελε να διαπραγματευτεί, αλλά ότι ήταν «πολύ αργά», καθώς οι αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν συνεχίζονταν.

«Η αεροπορική άμυνα, η Πολεμική Αεροπορία, το Πολεμικό Ναυτικό και η ηγεσία τους έχουν χαθεί. Θέλουν να διαπραγματευτούν. Εγώ είπα: "Πολύ αργά!"»», έγραψε ο Τραμπ σε μια ανάρτηση στο Truth Social.

