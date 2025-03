Όταν ο Ντόναλντ Τραμπ χρίστηκε, από τον επίσημο λογαριασμό του Λευκού Οίκου, ως «βασιλιάς» γιατί κατάργησε το πρόγραμμα διοδίων, που υπογράφηκε στις 21 Νοεμβρίου, και όριζε την καταβολή 9 δολαρίων για τους οδηγούς που εισέρχονταν στο Μανχάταν, της Νέας Υόρκης, κανείς δεν πίστευε στα μάτια του.

Η «καλύτερη Δημοκρατία του κόσμου», όπως αυτοπροσδιορίστηκαν οι ΗΠΑ μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο στο πλαίσιο του ιδεολογικού και του πολέμου των εξοπλισμών με τη Σοβιετική Ένωση, είχε μετατραπεί εν μία νυκτί σε «μοναρχία» κατά τις προσφιλείς δικτατορικές προτιμήσεις του Ντόναλντ Τραμπ.

Ωστόσο, η ανάρτηση του Λευκού Οίκου, όσο προβληματική κι αν είναι, δεν είναι... και τόσο παράξενη όπως αναφέρει σχετικά με άρθρο - ανάλυσή της η Washington Post, αλλά πρέπει να εξεταστεί ως μία νέα προσέγγιση στα ΜΜΕ, για να κάνει πιο ισχυρή την εικόνα του Τραμπ.

Όταν η ηθοποιός Σελένα Γκόμεζ δημοσίευσε τον Ιανουάριο ένα βίντεο στο Instagram στο οποίο έκλαιγε για τις απελάσεις παιδιών από τη διοίκηση Τραμπ, το viral κλιπ απειλούσε να πυροδοτήσει την πανεθνική ανησυχία για τις ανθρώπινες επιπτώσεις της πολιτικής αυτής.

Αλλά η ομάδα ψηφιακής στρατηγικής του Λευκού Οίκου είχε ένα σχέδιο. Έστειλαν βιντεογράφους να πάρουν συνεντεύξεις από τις μητέρες των παιδιών που σκοτώθηκαν από μετανάστες χωρίς χαρτιά.

Έβαλαν το πρόσωπο του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σε μια κάρτα για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου που έγραφε: «Τα τριαντάφυλλα είναι κόκκινα, οι βιολέτες είναι μπλε, ελάτε εδώ παράνομα και θα σας απελάσουμε».

Με στυλ ASMR, με μια παρουσίαση που περιείχε χειροπέδες, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Λευκός Οίκος είχαν δώσει ένα σαφές μήνυμα τόσο στη Σελένα Γκόμεζ όσο και στους προοδευτικούς υπέρμαχους του μεταναστευτικού.

Η Γκόμεζ διέγραψε το βίντεό της λίγο μετά την ανάρτηση, χωρίς να διευκρινίσει τον λόγο. Το βίντεο της ομάδας Τραμπ έχει προβληθεί περισσότερες από 100 εκατομμύρια φορές, γράφει η Washington Post.

Η προσπάθεια ήταν μέρος της νέας στρατηγικής της κυβέρνησης Τραμπ να μετατρέψει την παραδοσιακή τακτική του Λευκού Οίκου στα μίντια, σε μια νέα εποχή που θα ανταποκρίνεται στη νεανική πραγματικότητα.

Διαδίδοντας τα μηνύματα απευθείας στους Αμερικανούς μέσω των μιμιδιών, των TikToks και των podcasts από όπου εκατομμύρια άνθρωποι λαμβάνουν πλέον τις ειδήσεις τους, συμπληρώνει η WP για το τι άλλαξε ο Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Μετά από χρόνια εργασίας για την υπονόμευση των κύριων μέσων ενημέρωσης και την εξουδετέρωση της κριτικής πληροφόρησης, οι σύμμαχοι του Τραμπ προωθούν τώρα ένα παράλληλο σύμπαν πληροφόρησης στα social media.

"CONGESTION PRICING IS DEAD. Manhattan, and all of New York, is SAVED. LONG LIVE THE KING!"

–President Donald J. Trump pic.twitter.com/IMr4tq0sMB