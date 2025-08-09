Washington Post: Ο Τραμπ επέκτεινε τους δασμούς για την επίτευξη στόχων εθνικής ασφαλείας

Η χρήση των δασμών ως εργαλείου της αμερικανικής εξουσίας από τον Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να ήταν πιο εκτεταμένη από ό,τι ήταν γνωστό στο κοινό, καλύπτοντας μια σειρά από στόχους εθνικής ασφάλειας καθώς και τα συμφέροντα μεμονωμένων εταιρειών, σύμφωνα με εσωτερικά κυβερνητικά έγγραφα που έλαβε η εφημερίδα The Washington Post.

Αυτό το μήνα, αξιωματούχοι του Στέιτ Ντιπάρτμεντ εξέτασαν το ενδεχόμενο να ζητήσουν από τους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ να ψηφίσουν κατά μιας διεθνούς προσπάθειας για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τα υπερωκεάνια εμπορευματοκιβώτια, τα οποία αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του παγκόσμιου εμπορίου.

Σε ένα προσχέδιο «υπόμνημα δράσης», ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ενημερώθηκε ότι αξιωματούχοι του υπουργείου είχαν επιδιώξει «να εισάγουν το θέμα αυτό στις εν εξελίξει διμερείς διαπραγματεύσεις» με ναυτιλιακά κράτη, όπως είναι η Σιγκαπούρη.

Ο Ντόναλντ Τραμπ πριν την επίσκεψή του στη Σκωτία | ΑΠΕ - ΜΠΕ / EPA

Ντόναλντ Τραμπ: Πώς χρησιμοποίησε τους δασμούς

Η κίνηση αυτή ήρθε μετά από συζητήσεις που έκαναν αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ την περασμένη άνοιξη για την επέκταση των εμπορικών διαπραγματεύσεων με περισσότερες από δώδεκα χώρες, μεταξύ άλλων απαιτώντας από το Ισραήλ να καταργήσει τον έλεγχο ενός σημαντικού λιμανιού από μια κινεζική εταιρεία και επιμένοντας ότι η Νότια Κορέα πρέπει να υποστηρίξει δημοσίως την αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων για να αποτρέψει την Κίνα, καθώς και τον παραδοσιακό αντίπαλο της Σεούλ, τη Βόρεια Κορέα, σύμφωνα με τα ίδια έγγραφα που έχει στην κατοχή του το αμερικάνικο μέσο ενημέρωσης.

Οι αξιωματούχοι της κυβέρνησης είδαν τις εμπορικές συνομιλίες ως μια ευκαιρία να επιτύχουν στόχους που ξεπερνούσαν κατά πολύ τον συχνά διατυπωμένο στόχο του Τραμπ να μειώσει το χρόνιο εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ.

Τις πρώτες εβδομάδες μετά την αναστολή των «αμοιβαίων» δασμών από τον Τραμπ -στις 9 Απριλίου- προκειμένου να καταστεί δυνατή η διεξαγωγή διαπραγματεύσεων, οι αξιωματούχοι κατάρτισαν σχέδια για να πιέσουν τις χώρες κοντά στην Κίνα να αναπτύξουν στενότερες αμυντικές σχέσεις, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς αμερικανικού εξοπλισμού και επισκέψεων σε λιμάνια, σύμφωνα με τα ίδια έγγραφα.

«Είναι η πρώτη φορά που βλέπω ένα τέτοιο αίτημα σε μια εμπορική συμφωνία. Όταν κάθεσαι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, δεν συζητάς για τέτοια θέματα», δήλωσε η Wendy Cutler, η οποία εργάστηκε για περισσότερο από 25 χρόνια στο γραφείο του εμπορικού εκπροσώπου των ΗΠΑ και είναι τώρα αντιπρόεδρος του Asia Society Policy Institute στην Ουάσινγκτον.

Το πιο πρόσφατο σημάδι ότι ο Τραμπ θεωρεί τους δασμούς ως τον «ελβετικό σουγιά» της διπλωματίας ήρθε αυτή την εβδομάδα, όταν απείλησε να επιβάλει δασμό 50% στα ινδικά προϊόντα για να αναγκάσει το Νέο Δελχί να σταματήσει τις αγορές ρωσικού πετρελαίου, οι οποίες, σύμφωνα με τις ΗΠΑ, υποστηρίζουν τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Σε έναν κατάλογο οκτώ σελίδων με «συμπληρωματικούς διαπραγματευτικούς στόχους», Αμερικανοί αξιωματούχοι αναγνώρισαν ότι οι πιθανές συμφωνίες θα καλύπτουν θέματα, όπως η εγκατάσταση στρατιωτικών βάσεων, «που παραδοσιακά δεν περιλαμβάνονται σε εμπορικές συμφωνίες». Οι αξιωματούχοι συζήτησαν επίσης το ενδεχόμενο να πιέσουν άλλες χώρες να κάνουν παραχωρήσεις σε μεμονωμένες εταιρείες, όπως η Chevron, μία από τις 10 μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής πετρελαίου στον κόσμο, και η Starlink του Έλον Μασκ.

Το διαπραγματευτικό έγγραφο περιείχε προτάσεις από άλλα υπουργεία σε απάντηση σε αίτημα του γραφείου του Αμερικανού εμπορικού εκπροσώπου Jamieson Greer και έφερε μια χειρόγραφη σημείωση που υποδείκνυε ότι ήταν προσχέδιο της 1ης Μαΐου. Δεν είναι σαφές εάν οι διατάξεις συζητήθηκαν στις διαπραγματεύσεις.

Ο Τραμπ έχει ανακοινώσει διάφορες συμφωνίες-πλαίσια με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ιαπωνία, το Βιετνάμ και άλλες χώρες. Ωστόσο, η κυβέρνηση δεν έχει δημοσιεύσει τα επίσημα κείμενα. Ένας εκπρόσωπος του USTR αρνήθηκε να σχολιάσει.

«Το έγγραφο προκάλεσε σοκ στην κυβέρνηση» δήλωσε ένας υπάλληλος του Υπουργείου Εξωτερικών, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, καθώς δεν είχε εξουσιοδότηση να μιλήσει στον Τύπο. «Συνήθως δεν λειτουργεί έτσι».

Ο Τραμπ έχει αναμίξει δημοσίως σε αρκετές περιπτώσεις θέματα εμπορίου με άλλα θέματα που δεν έχουν καμία σχέση. Τον Ιανουάριο, ο πρόεδρος δήλωσε ότι θα επιβάλει δασμούς στα κολομβιανά προϊόντα, εκτός αν ο ηγέτης της χώρας συμφωνούσε να δεχτεί απελαθέντες μετανάστες, κάτι που τελικά έκανε. Τον περασμένο μήνα, ο Τραμπ απείλησε με δασμούς 50% στις εισαγωγές από τη Βραζιλία, αν η κυβέρνηση δεν σταματούσε τη δίωξη του πρώην προέδρου Ζαΐρ Μπολσονάρο για υποκίνηση πραξικοπήματος.

Με πληροφορίες από Washington Post