Ξανά στο πλευρό της Ουκρανίας ο Πάπας Λέων: «Η Ρωσία δεν έκανε δεκτό το αίτημα για χριστουγεννιάτικη εκεχειρία»

Έκκληση για ειρήνη έκανε σήμερα (23/12) ο Πάπας Λέων, με φόντο τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο ποντίφικας τόνισε: «επαναλαμβάνω την έκκλησή μου, προς όλους τους ανθρώπους καλής θελήσεως: να τηρηθεί μια ημέρα ειρήνης, τουλάχιστον κατά την ημέρα που γεννήθηκε ο Σωτήρας. Να μπορέσει να είναι ημέρα ειρήνης σε όλον τον κόσμο».

Ο πάπας εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη που «η Ρωσία, όπως φαίνεται, τις περασμένες ημέρες δεν έκανε δεκτό το αίτημα για χριστουγεννιάτικη εκεχειρία».