Ξεχάστε ό,τι ξέρατε: Οι Κινέζοι εξαφάνισαν βουνό και έφτιαξαν σταθμό τρένων πιο μεγάλο από το Βατικανό

Αν νομίζετε ότι ο Κεντρικός Σταθμός της Νέας Υόρκης είναι τεράστιος, μάλλον ήρθε η ώρα να αναθεωρήσετε. Στο Τσονγκκίνγκ της νοτιοδυτικής Κίνας, μόλις γεννήθηκε ο απόλυτος «βασιλιάς» των σιδηροδρομικών σταθμών: ο Ανατολικός Τσονγκκίνγκ. Μιλάμε για ένα πραγματικό τέρας υποδομών, το οποίο είναι δεκαπέντε φορές μεγαλύτερο από τον μεγαλύτερο σταθμό της Ευρώπης και υπερδιπλάσιο σε έκταση... από ολόκληρο το Βατικανό.

Το Τσονγκκίνγκ φημίζεται για το ορεινό, κακοτράχαλο έδαφός του. Λογικά, θα περίμενε κανείς πως δεν είναι και το ιδανικό μέρος για να στήσεις τον μεγαλύτερο συγκοινωνιακό κόμβο του πλανήτη. Για τους Κινέζους μηχανικούς όμως, η λέξη «αδύνατον» μάλλον δεν υπάρχει.

Τι ακριβώς έκαναν; Πήραν ένα ολόκληρο βουνό, το ανατίναξαν και το ισοπέδωσαν μέχρι να μην μείνει τίποτα.

Πάνω στα συντρίμμια αυτού του πρώην βουνού, άρχισαν να χτίζουν από το μηδέν αυτό το σύγχρονο τεχνολογικό θαύμα, αποδεικνύοντας ότι το δύσκολο έδαφος υποκλίνεται μπροστά στην απόλυτη τεχνογνωσία.

Οι αριθμοί που προκαλούν ίλιγγο

Για να καταλάβετε το μέγεθος της τρέλας αυτού του πρότζεκτ, ρίξτε μια ματιά στα νούμερα που το συνοδεύουν:

29 τεράστιες πλατφόρμες (μήκους 400 μέτρων η καθεμία) και 15 σιδηροδρομικές γραμμές.

16.000 επιβάτες την ώρα μπορούν να εξυπηρετηθούν με άνεση κατά τις περιόδους αιχμής.

8 υπερσύγχρονοι όροφοι, οι οποίοι στεγάζονται κάτω από μια επιβλητική ατσάλινη οροφή βάρους 16.500 τόνων.

2 εκατομμύρια κυβικά μέτρα σκυροδέματος και 366.000 τόνοι χάλυβα συνθέτουν τον «σκελετό» αυτού του γίγαντα.

Ο στρατός των 40.000 εργατών, με τη βοήθεια ρομποτικών μηχανημάτων τελευταίας τεχνολογίας, κατάφερε να παραδώσει το έργο σε μόλις 38 μήνες.