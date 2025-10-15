Το Κατάρ εξασφάλισε το εισιτήριο για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, επικρατώντας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων με 2-1 σε έναν τεταμένο αγώνα, με επεισόδια ανάμεσα σε οπαδούς και παίκτες.

Όπως αναφέρει το dohanews.co, η έντονη ατμόσφαιρα είχε ήδη μεταφερθεί στον αγωνιστικό χώρο, στο στάδιο Τζάσιμ μπιν Χαμάντ, ενώ η ένταση κορυφώθηκε όταν οι πανηγυρισμοί μετατράπηκαν σε επεισόδια.

Βίντεο κατέγραψε τη στιγμή που ξεκίνησαν τα επεισόδια, με αντικείμενα να εκτοξεύονται προς τους παίκτες του Κατάρ, ενώ γρήγορα η κατάσταση κλιμακώθηκε.

Παίκτες από τις δύο ομάδες, καθώς και οπαδοί που εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο και πιάστηκαν στα χέρια, μετατρέποντας το γήπεδο σε πεδίο μάχης.

Tensions spilled over at Jassim bin Hamad Stadium as celebrations turned confrontational during #Qatar’s 2-1 win over the #UAE on Tuesday. This moment shows how the clash began, with objects hurled toward Qatari players. Security intervened quickly as the situation escalated. pic.twitter.com/HMR0qzXlQO — Doha News (@dohanews) October 14, 2025