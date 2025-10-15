Το Κατάρ εξασφάλισε το εισιτήριο για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, επικρατώντας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων με 2-1 σε έναν τεταμένο αγώνα, με επεισόδια ανάμεσα σε οπαδούς και παίκτες.
Όπως αναφέρει το dohanews.co, η έντονη ατμόσφαιρα είχε ήδη μεταφερθεί στον αγωνιστικό χώρο, στο στάδιο Τζάσιμ μπιν Χαμάντ, ενώ η ένταση κορυφώθηκε όταν οι πανηγυρισμοί μετατράπηκαν σε επεισόδια.
Βίντεο κατέγραψε τη στιγμή που ξεκίνησαν τα επεισόδια, με αντικείμενα να εκτοξεύονται προς τους παίκτες του Κατάρ, ενώ γρήγορα η κατάσταση κλιμακώθηκε.
Παίκτες από τις δύο ομάδες, καθώς και οπαδοί που εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο και πιάστηκαν στα χέρια, μετατρέποντας το γήπεδο σε πεδίο μάχης.
- «Μεθούσα για πέντε χρόνια με έναν γέρο»: Η 18χρονη Billie για τον γάμο της με τον 35χρονο Chris Evans
- «Δεν συμπεριφέρεσαι έτσι σε μια έγκυο γυναίκα» – Η πρώτη αντίδραση του Σωτήρη Σκουλούδη για τον ΣΚΑΪ
- Η ΕΛ.ΑΣ. «δείχνει» και τους δύο 22χρονους για φυσικούς και ηθικούς αυτουργούς στη Φοινικούντα
- Μιλήσαμε με τον κ. Φρανκ, τον 72χρονο που μια μέρα ξύπνησε με 1 εκατ. subscribers στο YouTube
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.