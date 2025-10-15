Μενού

Ξύλο ανάμεσα σε παίκτες και οπαδούς στο Κατάρ - Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Κατάρ και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αγωνίζονταν για την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026.

Κατάρ επεισόδια αγώνας
Επεισόδια στον αγώνα Κατάρ - ΗΑΕ | @dohanews / X
Το Κατάρ εξασφάλισε το εισιτήριο για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, επικρατώντας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων με 2-1 σε έναν τεταμένο αγώνα, με επεισόδια ανάμεσα σε οπαδούς και παίκτες.

Όπως αναφέρει το dohanews.co, η έντονη ατμόσφαιρα είχε ήδη μεταφερθεί στον αγωνιστικό χώρο, στο στάδιο Τζάσιμ μπιν Χαμάντ, ενώ η ένταση κορυφώθηκε όταν οι πανηγυρισμοί μετατράπηκαν σε επεισόδια.

Βίντεο κατέγραψε τη στιγμή που ξεκίνησαν τα επεισόδια, με αντικείμενα να εκτοξεύονται προς τους παίκτες του Κατάρ, ενώ γρήγορα η κατάσταση κλιμακώθηκε.

Παίκτες από τις δύο ομάδες, καθώς και οπαδοί που εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο και πιάστηκαν στα χέρια, μετατρέποντας το γήπεδο σε πεδίο μάχης.

