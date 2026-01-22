Μενού

ΥΠΕΞ Γροιλανδίας: «Θετικά νέα από το Νταβός - Έχουν μεταφερθεί στον Τραμπ οι κόκκινες γραμμές μας»

Η Γροιλανδή υπουργός Εξωτερικών Βίβιαν Μότσφελτ έκανε λόγο για θετικά νέα από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός.

Ο Ντόναλντ Τραμπ στο Νταβός
Η Γροιλανδή υπουργός Εξωτερικών Βίβιαν Μότσφελτ χαρακτήρισε σήμερα, Πέμπτη 22 Ιανουαρίου «θετικές» τις πρόσφατες εξελίξεις στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός, υπογραμμίζοντας ωστόσο πως εξακολουθεί να επικρατεί αβεβαιότητα.

Χθες Τετάρτη, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέσυρε την απειλή, κατά την οποία θα επέβαλε τσουχτερούς δασμούς σε ευρωπαϊκές χώρες που δεν συμφωνούσαν με το σχέδιο του για την Γροιλανδία, ενώ απέκλεισε το ενδεχόμενο χρήσης βίας για την κατάληψη του νησιού, το οποίο αποτελεί έδαφος του βασιλείου της Δανίας.

Η Μότσφελτ αναφέρει σε ανακοίνωσή της ότι η ίδια και ο Δανός υπουργός Άμυνας Τρολς Λουντ Πόουλσεν συναντήθηκαν τη Δευτέρα με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε για να θέσουν τις «κόκκινες γραμμές» τους, εξηγώντας ότι η κυριαρχία, η εδαφική ακεραιότητα και το δικαίωμα των Γροιλανδών είναι αδιαπραγμάτευτα.

«Δεν έχει συναφθεί επίσημη συμφωνία σχετικά με τη Γροιλανδία… Η γροιλανδική κυβέρνηση δεν έχει ζητήσει από τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ να διαπραγματευτεί για λογαριασμό της Γροιλανδίας, αλλά ο γενικός γραμματέας έχει μεταφέρει τη θέση και τις κόκκινες γραμμές μας στον πρόεδρο Τραμπ», δήλωσε η Μότσφελτ.

«Κατά την άποψή μου, αυτά είναι θετικά νέα από το Νταβός», συμπλήρωσε η υπουργός Εξωτερικών.

