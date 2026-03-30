ΥΠΕΞ Ιράν: «Απορρίπτουμε το αμερικανικό σχέδιο των 15 σημείων»

Το Ιράν αρνείται τις άμεσες συνομιλίες με τις ΗΠΑ, απορρίπτοντας τις «παράλογες», όπως χαρακτήρισε, απαιτήσεις, όσο φουντώνουν τα σενάρια από την πλευρά της Ουάσιγκτον πως είναι κοντά η λήξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπακάι, δήλωσε ότι η Τεχεράνη «δεν έχει κάνει καμία άμεση διαπραγμάτευση με τις ΗΠΑ μέχρι στιγμής».

«Αυτό που έχει συζητηθεί είναι μηνύματα που λάβαμε μέσω μεσαζόντων που δηλώνουν ότι οι ΗΠΑ θέλουν να διαπραγματευτούν», δήλωσε ο Μπακάι σε σχόλια που μεταδόθηκαν από το ημιεπίσημο πρακτορείο Tasnim.

«Αναρωτιέμαι πόσοι άνθρωποι στην Αμερική λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τους ισχυρισμούς της αμερικανικής διπλωματίας! Το καθήκον μας είναι σαφές, σε αντίθεση με την άλλη πλευρά, η οποία συνεχώς αλλάζει τη θέση της», πρόσθεσε.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι το Ιράν ήταν σαφές για τη θέση του από την αρχή και «γνωρίζουμε πολύ καλά ποιο είναι το πλαίσιο που εξετάζουμε. Το υλικό που μας μεταφέρθηκε ήταν υπερβολικά και παράλογα αιτήματα».

«Οι συναντήσεις που έχει το Πακιστάν είναι ένα πλαίσιο που καθιέρωσαν οι ίδιοι και στο οποίο δεν συμμετείχαμε. Είναι καλό για τις χώρες της περιοχής να ανησυχούν για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά θα πρέπει να είναι προσεκτικές σχετικά με το ποια πλευρά ξεκίνησε τον πόλεμο», είπε καταληκτικά.