Υπό δικαστική έρευνα η Υπουργός Πολιτισμού της Γαλλίας για υποθέσεις διαφθοράς

Η υπουργός Πολιτισμού της Γαλλίας, Ρασιντά Ντατί, βρίσκεται στο επίκεντρο δικαστικής έρευνας που αφορά τη θητεία της στο Ευρωκοινοβούλιο.

Οι αρχές ερευνούν κατηγορίες για ενεργητική και παθητική διαφθορά, αθέμιτη άσκηση επιρροής και υπεξαίρεση δημόσιων πόρων.

Έρευνες πραγματοποιούνται σε γραφεία και κατοικίες, ενώ η ίδια και οι δικηγόροι της δεν έχουν σχολιάσει μέχρι στιγμής.