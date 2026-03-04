Υποβρύχιο επιτέθηκε σε ιρανικό πλοίο στα ανοιχτά της Σρι Λάνκα - Τουλάχιστον 101 αγνοούμενοι

Eπίθεση υποβρυχίου σημειώθηκε σε ιρανικό πλοίο στα ανοιχτά της Σρι Λάνκα, όσο κλιμακώνεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή όπως δήλωσαν στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters πηγές του ναυτικού και της άμυνας, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 101 άνθρωποι να αγνοούνται και 78 να τραυματιστούν.

Το ναυτικό της Σρι Λάνκα είχε ανταποκριθεί νωρίτερα σε κλήση κινδύνου από το ιρανικό πλοίο.

Η Σρι Λάνκα διέσωσε 30 μέλη πληρώματος που επέβαιναν στην ιρανική φρεγάτα Iris Dena, η οποία βυθιζόταν την Τετάρτη, (04/03) λίγο έξω από τα χωρικά ύδατα του νησιού, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Βιτζίθα Χέραθ.

Η φρεγάτα με 180 μέλη πληρώματος σήμαναν συναγερμό την αυγή.

Ο Χέραθ ανέφερε ότι δύο σκάφη του ναυτικού της Σρι Λάνκα και ένα αεροσκάφος ανέλαβαν την επιχείρηση διάσωσης, ωστόσο δεν διευκρίνισε τι προκάλεσε τη βύθιση του ιρανικού πολεμικού πλοίου.