Υπόθεση Επστάιν: Η αστυνομία αξιολογεί ισχυρισμούς ότι πτήσεις προς Βρετανία διακίνησαν θύματά του

Υπό αξιολόγηση βρίσκονται από τη βρετανική αστυνομία οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα αρχεία του Τζέφρι Επστάιν, σύμφωνα με τις οποίες γυναίκες διακινούνταν αεροπορικώς προς τη Βρετανία.

Η αστυνομία του Έσεξ -στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται αυτό το αεροδρόμιο του βορειοανατολικού Λονδίνου- προχώρησε σε σύντομη ανακοίνωση καθώς αυξάνεται η πίεση για να διευρρευνηθούν οι διασυνδέσεις του πρίγκιπα Άντριου με τις συγκεκριμένες πτήσεις.

«Αξιολογούμε τις πληροφορίες που έχουν προκύψει σχετικά με ιδιωτικές πτήσεις προς και από το αεροδρόμιο Στάνστεντ, μετά τη δημοσίευση των φακέλων Έπσταϊν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ», αναφέρθηκε.

Η αστυνομία, που θα πρέπει να καθορίσει αν επαρκούν οι πληροφορίες για να ξεκινήσει επίσημη έρευνα, δεν έκανε καμία αναφορά στο όνομα του Άντριου. Όμως την περασμένη εβδομάδα ο πρώην πρωθυπουργός Γκόρντον Μπράουν είχε ζητήσει να επανεξεταστεί το θέμα, δηλώνοντας ότι «ενημερώθηκε κατ’ ιδίαν ότι οι έρευνες που συνδέονται με τον πρώην πρίγκιπα Άντριου δεν έλαβαν σωστά υπόψη τις ουσιαστικές αποδείξεις για το θέμα αυτών των πτήσεων».

Σημειώνεται ότι έρευνα του BBC, που δημοσιεύθηκε τον Δεκέμβριο, διαπίστωσε ότι σχεδόν 90 πτήσεις που συνδέονται με τον Τζέφρι Επστάιν έφτασαν ή αναχώρησαν από αεροδρόμια του Ηνωμένου Βασιλείου, ορισμένες από αυτές με Βρετανίδες επιβάτιδες οι οποίες υποστηρίζουν ότι κακοποιήθηκαν από τον δισεκατομμυριούχο.