Υπόθεση Επστάιν στη Βρετανία: Έφοδοι σε σπίτια στο πλαίσιο έρευνας για τον Μάντελσον

Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα, Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου ότι ξεκίνησαν οι έρευνες σε δύο διευθύνσεις κατοικιών στο πλαίσιο της εξιχνίασης του σκανδάλου Έπσταϊν στη Βρετανία που αφορά την παράβαση καθήκοντος σε δημόσιο αξίωμα, μετά τις αναφορές για όσα φέρεται να διέπραξε ο πρώην πρεσβευτής του Ηνωμένου Βασιλείου στις ΗΠΑ Πίτερ Μάντελσον.

Οι αποκαλύψεις για την έκταση των διασυνδέσεων του Μάντελσον με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Έπσταϊν έχουν προκαλέσει επικρίσεις για τον διορισμό του το 2024 στη θέση του πρεσβευτή από τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ.

Ο Στάρμερ ζήτησε συγγνώμη χθες, Πέμπτη από τα θύματα του Έπσταϊν, επισημαίνοντας πως λυπάται που διόρισε πρεσβευτή στις ΗΠΑ τον Μάντελσον, ο οποίος ήταν στενός φίλος του καταδικασμένου σεξουαλικού εγκληματία.

Σήμερα, οι βρετανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι εκτέλεσαν εντάλματα έρευνας σε δύο διευθύνσεις, μία στο Γουιλσάιρ στη νότια Αγγλία και μία άλλη στην περιοχή Κάμντεν του Λονδίνου.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε η αστυνομία, ο άνδρας που φέρεται να εμπλέκεται στην έρευνα δεν έχει συλληφθεί, ενώ έδωσαν την πληροφορία ότι είναι ένας 72χρονος, χωρίς να κατονομάσουν τον Μάντελσον.