Υπόθεση Μενέντεζ: Διέρρευσε ηχητικό απόσπασμα της ακρόασης αποφυλάκισης

Η ακροαματική διαδικασία για την αποφυλάκιση του Λάιλ Μενέντεζ βυθίστηκε στο χάος μετά τη δημοσίευση στο διαδίκτυο μιας ηχογράφησης της ακροαματικής διαδικασίας του αδελφού του Έρικ, η οποία προκάλεσε έντονη αντίδραση από τα μέλη της οικογένειας, σύμφωνα με δημοσιεύματα στις ΗΠΑ.

Το βράδυ της Παρασκευής, ενώ η ακρόαση για την αποφυλάκιση του Λάιλ τελείωνε, μια ηχογράφηση της ακρόασης του μικρότερου αδελφού του αποκτήθηκε και δημοσιεύθηκε σε αποσπάσματα από το ABC 7 μέσω αιτήματος πρόσβασης σε δημόσια αρχεία -περιγράφοντας λεπτομερώς τους φόνους των γονιών τους, Τζος και Κίτι Μενέντεζ, με καραμπίνα το 1989, σύμφωνα με την εφημερίδα Los Angeles Times.

Η δημοσίευση προκάλεσε άμεση αντίδραση μέσα στην αίθουσα της ακρόασης, σύμφωνα με το μέσο ενημέρωσης. «Αυτό είναι αηδιαστικό», φώναξε η Tiffani Lucero Pastor, μια από τις συγγενείς των αδελφών, στην επιτροπή αποφυλάκισης, όπως αναφέρει το δημοσίευμα.

«Έχετε παραπλανήσει την οικογένεια και τώρα, για να επιδεινώσετε τα πράγματα, έχετε παραβιάσει τα δικαιώματα αυτής της οικογένειας», είπε.

Unexpected ‘erroneous’ release of Erik Menendez’s parole hearing audio causes family uproar as both brothers denied parole https://t.co/Jxf66fkuSE pic.twitter.com/iaEiwHsB6N — New York Post (@nypost) August 25, 2025

Ο Έρικ, 54 ετών, δεν έλαβε το δικαίωμα αναστολής για τρία χρόνια μετά την 10ωρη ακροαματική διαδικασία της Πέμπτης - η πρώτη του ευκαιρία για ελευθερία από τότε που καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη για τη δολοφονία των γονιών του. Ήταν μια συντριπτική ήττα για τον Μενέντεζ μετά από μια μακρά και περίπλοκη νομική μάχη.

Στο συγκλονιστικό ηχητικό απόσπασμα, ο Έρικ Μενέντεζ επανέλαβε αρκετές λεπτομέρειες από τη νύχτα των φόνων, συμπεριλαμβανομένων των απόψεών του για τον σημερινό του χαρακτήρα και την κακοποίηση που υπέστη από τους γονείς του.

«Ο φόβος με οδήγησε σε εκείνο το δωμάτιο και η οργή. Η ιδέα ότι ο μπαμπάς θα ερχόταν στο δωμάτιό μου. Ο μπαμπάς θα ερχόταν στο δωμάτιό μου και θα με βίαζε εκείνη τη νύχτα, αυτό θα συνέβαινε έτσι ή αλλιώς...

Και έτσι πήγα, έτρεξα και πήρα το όπλο από το δωμάτιό μου, κατέβηκα στο αυτοκίνητο, το γέμισα και έτρεξα σε εκείνο το δωμάτιο πριν προλάβει ο Λάιλ», είπε ο Έρικ Μενέντεζ στη δημοσιευμένη ηχογράφηση.

Όταν ρωτήθηκε γιατί οι δύο αδελφοί στόχευσαν και τη μητέρα τους, Κίτι, στις δολοφονίες, ο Έρικ είπε στην επιτροπή ότι η υποτιθέμενη υποστήριξη της μητέρας τους προς τον πατέρα έκανε να τούς νιώθουν σαν «ένα άτομο».

«Ήταν θύμα του [πατέρα μου], έπρεπε να το ξέρω αυτό, έπρεπε να το διαχωρίσω στο μυαλό μου. Αλλά εκείνη τη νύχτα, τους έβλεπα ως ένα άτομο», είπε.

«Με μεγάλωσαν σκόπιμα χωρίς το ηθικό υπόβαθρο ότι δεν πρέπει να κάνω κακό όταν γνωρίζω τη διαφορά μεταξύ σωστού και λάθους. Με μεγάλωσαν να λέω ψέματα, να εξαπατώ, να κλέβω, να κλέβω με μια έννοια, με έναν αφηρημένο τρόπο», συνέχισε ο Έρικ σε ένα ξεχωριστό απόσπασμα.

Όταν ρωτήθηκε πώς ξέρει τώρα τη διαφορά μεταξύ σωστού και λάθους, ο Έρικ είπε στην επιτροπή αποφυλάκισης ότι χρειάστηκε μια «εξέλιξη» στη ζωή του, ξεκινώντας με το «να πιστέψει ξανά στον Θεό».

Ο επίτροπος αποφυλάκισης Ρόμπερτ Μπάρτον τελικά εξήγησε λεπτομερώς γιατί ο μικρότερος αδελφός δεν ήταν επιλέξιμος για αποφυλάκιση - αναφέροντας αρκετές παραβιάσεις των κανόνων, συμπεριλαμβανομένης της κατοχής κινητού τηλεφώνου και καυγάδων με συγκρατούμενους το 1997 και το 2011.

Η δικηγόρος αναστολών Χάιντι Ρούμελ, που εκπροσωπεί και τους δύο αδελφούς, επέκρινε την επιτροπή και ζήτησε διακοπή κατά τη διάρκεια της ήδη 9ωρης ακρόασης για τον Λάιλ, υποστηρίζοντας τελικά ότι η ακρόαση δεν θα ήταν πλέον δίκαιη μετά την κυκλοφορία του ηχητικού υλικού, σύμφωνα με την LA Times.

«Καθόμαστε εδώ και ζητάμε από τον κ. Μενέντεζ να ακολουθήσει τους κανόνες», είπε κατά τη διάρκεια της ακρόασης, σύμφωνα με το μέσο ενημέρωσης. «Και στη μέση αυτής της ακρόασης, ανακαλύπτουμε ότι το CDCR δεν ακολουθεί τους δικούς του κανόνες. Είναι εξωφρενικό».

«Δεν νομίζω ότι μπορείτε να καταλάβετε τα συναισθήματα που βιώνει αυτή η οικογένεια», είπε η Rummel. «Έχουν περάσει τόσο πολύ χρόνο προσπαθώντας να προστατεύσουν την ιδιωτική τους ζωή και την αξιοπρέπειά τους».

Η Επίτροπος Αποφυλάκισης, Julie Garland, είχε δηλώσει ότι το ηχητικό υλικό από τις ακροάσεις αποφυλάκισης του αδελφού θα μπορούσε να δημοσιοποιηθεί σύμφωνα με τον Νόμο περί Δημοσίων Αρχείων της Καλιφόρνιας και ότι τα πρακτικά συνήθως δημοσιοποιούνται 30 ημέρες μετά την έκδοση της απόφασης, σύμφωνα με το μέσο ενημέρωσης.

Ωστόσο, η Rummel σημείωσε κατά τη διάρκεια της ακρόασης ότι, ως δικηγόρος αποφυλάκισης, είχε απορρίψει στο παρελθόν αιτήματα για ηχητικό υλικό από ακροάσεις αποφυλάκισης. «Είναι πολύ ασυνήθιστο», είπε κατά τη διάρκεια της ακρόασης. «Είναι μια ακόμα προσπάθεια να γίνει αυτό δημόσιο θέαμα».

Η Rummel αντιτάχθηκε επίσης στην πρόσβαση των μέσων ενημέρωσης στην ακρόαση και υπονόησε σε κάποιο σημείο ότι η πρόσβαση των μέσων ενημέρωσης είχε οδηγήσει σε «διαρροή», ανέφερε το μέσο ενημέρωσης.

«Ποια πολιτική επιτρέπει να συμβεί αυτό σε αυτή την ακρόαση, αλλά κυριολεκτικά σε καμία άλλη ακρόαση;», είπε η Rummel στην επιτροπή. «Δεν έχει γίνει ποτέ».

Εκπρόσωπος του τμήματος σωφρονισμού επιβεβαίωσε στο μέσο ενημέρωσης ότι το ηχητικό υλικό είχε κυκλοφορήσει «κατά λάθος».

Η Garland είπε επίσης ότι το ηχητικό υλικό από την ακρόαση του Λάιλ δεν θα κυκλοφορούσε μέχρι η Rummel να έχει την ευκαιρία να αμφισβητήσει την κυκλοφορία του στο δικαστήριο.

Η δικηγόρος του αδελφού δήλωσε στη συνέχεια ότι θα ζητούσε να σφραγιστούν τα πρακτικά της ακρόασης χρησιμοποιώντας τον νόμο Marsy — έναν νόμο που χρησιμοποιείται για την προστασία της ιδιωτικής ζωής των θυμάτων εγκλημάτων.

Παρά την αναστάτωση, η επιτροπή αποφυλάκισης της Καλιφόρνια έκρινε τον Lyle Menendez ακατάλληλο για αποφυλάκιση, αφήνοντας και τους δύο αδελφούς στη φυλακή για την ώρα.

Οι αδελφοί ισχυρίστηκαν ότι ενήργησαν σε αυτοάμυνα μετά από χρόνια σεξουαλικής κακοποίησης από τον πατέρα τους, με τη βοήθεια της μητέρας τους, και είπαν ότι φοβόντουσαν ότι οι γονείς τους θα τους δολοφονούσαν για να τους σιωπήσουν.

Στις ακροάσεις για την αποφυλάκισή τους, ο εισαγγελέας Χαμπίμπ Μπαλιάν απέρριψε τον ισχυρισμό αυτό και υποστήριξε ότι το γεγονός ότι οι αδελφοί επέμειναν στο φερόμενο ψέμα έδειχνε ότι δεν είχαν «συνείδηση» των εγκλημάτων τους - ένα βασικό στοιχείο για την αποφυλάκιση στην Καλιφόρνια.

Η υπόθεση των αδελφών Μενέντεζ και η αίτηση αποφυλάκισης

Στις 8 Μαρτίου 1990, η αστυνομία του Μπέβερλι Χιλς συνέλαβε τον Λάιλ Μενέντεζ έξω από το σπίτι όπου δολοφονήθηκαν οι γονείς του. Δύο μέρες αργότερα, ο Erik παραδόθηκε στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Λος Άντζελες κατά την επιστροφή του από το Ισραήλ.

Στη δίκη τους, ισχυρίστηκαν ότι ένας διαπληκτισμός μεταξύ του Λάιλ και των γονιών τους κλιμακώθηκε σε σημείο που φοβήθηκαν ότι οι γονείς τους θα τους σκότωναν για να μην αποκαλυφθoύν οικογενειακά τους μυστικά.

Τα αδέλφια ισχυρίστηκαν τότε πως οι εντάσεις μεταξύ των γονιών τους είχαν ένα πιο σκοτεινό ιστορικό.

Οι συνήγοροί τους υποστήριξαν πως σκότωσαν τους γονείς τους σε αυτοάμυνα. Και τα δύο αδέρφια κατέθεσαν ότι υφίστατο κακοποίηση από παιδιά. Ο Λάιλ Μενέντεζ κατέθεσε μάλιστα πως ο Jose τον κακοποιούσε από όταν ήταν 6 χρονών.

Για αυτόν, όπως είπε, η κακοποίηση σταμάτησε περίπου στα 8 του, αλλά ο Έρικ, από τη μεριά του, είπε πως ο εφιάλτης συνέχισε για πολλά χρόνια, κάτι που αποκάλυψε στον Λάιλ λίγες μέρες πριν το διπλό φονικό.

Κατέθεσαν ότι πίστευαν ότι οι γονείς τους σκόπευαν να τους σκοτώσουν εκείνο το βράδυ, γι' αυτό μπήκαν στην κρεβατοκάμαρα και άρχισαν να πυροβολούν.

Ωστόσο, ο άκρατος καταναλωτισμός και η μετέπειτα πανάκριβη ζωή που έκαναν τα αδέλφια, υποψίασαν τους δικαστές για οικονομικό κίνητρο.

Η αγωγή κατέδειξε ακόμα ότι οι δολοφονίες ήταν προμελετημένες, σημειώνοντας ότι τα αδέρφια είχαν αγοράσει τα κυνηγετικά όπλα μέρες πριν από το έγκλημα.

Μετά από μερικές ημέρες διαβουλεύσεων, το δικαστήριο έκρινε τους Λάιλ και Έρικ Μενέντεζ ένοχους για φόνο πρώτου βαθμού. Τα αδέρφια καταδικάστηκαν σε δις ισόβια κάθειρξη χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης.

Υπενθυμίζεται ότι δικαστική επιτροπή στην Καλιφόρνια απέρριψε πριν λίγες ημέρες αίτημα αποφυλάκισης υφ’ όρον του Έρικ Μενέντεζ, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο κρατούμενος, 54 ετών σήμερα, άκουσε να «απορρίπτεται η απελευθέρωσή του με όρους για τρία χρόνια κατά τη διάρκεια ακροαματικής διαδικασίας» ενώπιον της επιτροπής, σύμφωνα με ανακοίνωση. Λίγο αργότερα απορρίφθηκε αντίστοιχο αίτημα του αδελφού του Λάιλ.

Lyle Menendez denied parole by California board, leaving both brothers in jail for killing wealthy parents https://t.co/iYzSq9Se8m pic.twitter.com/psBMELM6KE — New York Post (@nypost) August 23, 2025

Με πληροφορίες από New York Post