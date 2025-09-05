Το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ μετονομάζεται σε Υπουργείο Πολέμου

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα υπογράψει σήμερα Παρασκευή εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο θα αλλάξει το όνομα του Υπουργείου Άμυνας σε Υπουργείο Πολέμου, επιστρέφοντας σε μια ονομασία που δε χρησιμοποιείται από τη δεκαετία του 1940!

Το διάταγμα θα εξουσιοδοτεί τον Υπουργό Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, το Υπουργείο Άμυνας και κατώτερους αξιωματούχους να χρησιμοποιούν εναλλακτικούς τίτλους όπως «Υπουργός Πολέμου», «Υπουργείο Πολέμου» και «Αναπληρωτής Υπουργός Πολέμου» σε επίσημη αλληλογραφία και δημόσιες ανακοινώσεις, σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα του Λευκού Οίκου.

Το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ ονομαζόταν «Υπουργείο Πολέμου» έως το 1949, όταν το Κογκρέσο ενοποίησε τον Στρατό, το Ναυτικό και την Πολεμική Αεροπορία μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η αλλαγή του ονόματος είχε σκοπό, εν μέρει, να σηματοδοτήσει ότι στην πυρηνική εποχή, οι ΗΠΑ εστιάζουν στην πρόληψη των πολέμων, σύμφωνα με ιστορικούς.

Οι αλλαγές ονομάτων υπουργείων είναι σπάνιες και απαιτούν έγκριση από το Κογκρέσο, αλλά οι Ρεπουμπλικάνοι διατηρούν οριακές πλειοψηφίες τόσο στη Γερουσία όσο και στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ενώ οι ηγεσίες των δύο σωμάτων δεν έχουν δείξει ιδιαίτερη διάθεση να αντιταχθούν στις πρωτοβουλίες του Προέδρου.

Η κίνηση αυτή, η οποία φέρει τη σφραγίδα του Τραμπ στο μεγαλύτερο κυβερνητικό οργανισμό των ΗΠΑ εκτιμάται ότι θα κοστίσει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια.

Οι επικριτές, σύμφωνα με το Reuters, κάνουν λόγο για δυσβάσταχτο οικονομικό κόστος και για μια ενέργεια που αποσπά την προσοχή του Πενταγώνου από ουσιώδεις αποστολές σε μια περίοδο αυξημένης διεθνούς αστάθειας.

Ο Χέγκσεθ έχει δηλώσει ότι η αλλαγή αυτή “δεν αφορά μόνο τις λέξεις — αφορά το πολεμικό ήθος”.

Ένας από τους στενότερους συμμάχους του Τραμπ, ο πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων, Τζέιμς Κόμερ, εισήγαγε φέτος νομοσχέδιο που θα διευκολύνει έναν πρόεδρο να αναδιοργανώνει και να μετονομάζει κυβερνητικές υπηρεσίες.

«Απλώς θα το κάνουμε. Είμαι σίγουρος ότι το Κογκρέσο θα συμφωνήσει αν χρειαστεί… Η Άμυνα είναι υπερβολικά αμυντική. Θέλουμε να είμαστε αμυντικοί, αλλά και επιθετικοί, αν χρειαστεί», είχε δηλώσει ο Τραμπ τον περασμένο μήνα.

Ο Τραμπ είχε αναφερθεί στην πιθανότητα μετονομασίας ήδη από τον Ιούνιο, υποστηρίζοντας ότι η αρχική αλλαγή έγινε για λόγους «πολιτικής ορθότητας».

Για ορισμένους στην κυβέρνηση Τραμπ, η προσπάθεια αυτή έχει ξεκινήσει εδώ και πολύ καιρό.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ, ο νυν Διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, ο οποίος υπηρέτησε για λίγο στο Πεντάγωνο, υπέγραφε τα email του ως: «Επικεφαλής του Γραφείου του Υπουργού Άμυνας και του Υπουργείου Πολέμου».

«Το βλέπω ως φόρο τιμής στην ιστορία και την κληρονομιά του Υπουργείου Άμυνας», είχε δηλώσει ο Πατέλ στο Reuters το 2021.