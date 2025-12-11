Ζελένσκι: Έστειλε στις ΗΠΑ το ενημερωμένο ειρηνευτικό σχέδιο - Πιθανό το δημοψήφισμα για το Ντονμπάς

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα (11/12) ότι απέστειλε στις ΗΠΑ μια ενημερωμένη εκδοχή του ειρηνευτικού σχεδίου.

Εκτός από το σχέδιο των 20 σημείων, το ειρηνευτικό πλαίσιο θα περιλαμβάνει εγγυήσεις ασφαλείας και μια συμφωνία για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, πρόσθεσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Όπως επισημαίνει η ΕΡΤ, σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους, ο Ζελέσνκι είπε ότι οι ΗΠΑ συζήτησαν την ιδέα της δημιουργίας μιας «ελεύθερης οικονομικής ζώνης» σε τμήματα της ανατολικής Ουκρανίας όπου τα στρατεύματα του Κιέβου θα αποσυρθούν, αλλά όποιες εδαφικές παραχωρήσεις θα πρέπει να τεθούν σε δημοψήφισμα.

Ζελένσκι: Δημοψήφισμα για το Ντόνμπάς

Υπενθυμίζεται ότι η Ρωσία απαιτεί εδώ και καιρό από την Ουκρανία να παραδώσει ολόκληρη την περιοχή του Ντονμπάς με αντάλλαγμα την ειρήνη

«Οι Ρώσοι θέλουν ολόκληρο το Ντονμπάς — δεν το δεχόμαστε αυτό... Πιστεύω ότι ο ουκρανικός λαός θα απαντήσει σε αυτό το ερώτημα. Είτε με τη μορφή εκλογών είτε με δημοψήφισμα, ο ουκρανικός λαός πρέπει να έχει λόγο...», δήλωσε ο Βολοντίμρ Ζελένσκι, σύμφωνα με το thesun.com.

Διπλωμάτες από την Ουκρανία, την Ευρώπη, τις ΗΠΑ και τη Ρωσία εμπλέκονται εδώ και μήνες σε περίπλοκες διαπραγματεύσεις – ανταλλάσσοντας προτάσεις και αντιπροτάσεις σε μια προσπάθεια να βρεθεί συναίνεση.

Όμως όλοι τους έχουν πιαστεί σε ένα βασικό ζήτημα: τις παραχωρήσεις γης. Παραμένει ένα χάσμα μεταξύ των ουκρανικών και ρωσικών θέσεων σε αυτό το θέμα – και ως εκ τούτου η ειρήνη πάντα φαινόταν ανέφικτη.

Αλλά η ανακοίνωση-βόμβα του Ζελένσκι σήμερα (11/12) ανατρέπει τα δεδομένα. Προφανώς αισθάνεται «στριμωγμένος στη γωνία» και ότι έχει εξαντλήσει όλες τις άλλες επιλογές.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, είχε ήδη δεσμευτεί να διεξαγάγει εκλογές εντός λίγων μηνών – υπό την προϋπόθεση ότι η Ουκρανία θα λάβει κατάλληλες εγγυήσεις ασφαλείας από τις Ηνωμένες Πολιτείες.