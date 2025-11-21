Ζελένσκι: «Η Ουκρανία χρειάζεται μία αξιοπρεπή ειρηνευτική συμφωνία»

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε χθες Πέμπτη μια «αξιοπρεπή» ειρηνευτική συμφωνία για τη χώρα του, μετά τη συνάντηση που είχε στο Κίεβο με κορυφαίο αξιωματούχο της κυβέρνησης των ΗΠΑ ο οποίος του παρουσίασε το σχέδιο της Ουάσινγκτον για τον τερματισμό της ρωσικής εισβολής.

«Η Ουκρανία χρειάζεται ειρήνη και η Ουκρανία θα κάνει τα πάντα ώστε κανείς στον κόσμο να μην μπορεί να πει ότι καταλύουμε τη διπλωματία (…) Μια αξιοπρεπή ειρηνευτική συμφωνία, στους όρους της οποίας θα γίνονται σεβαστές η ανεξαρτησία μας, η εθνικής μας κυριαρχία και η αξιοπρέπεια του ουκρανικού λαού», δήλωσε ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που μεταδόθηκε το βράδυ της Πέμπτης, μετά τη συνάντησή του ουκρανού προέδρου με τον υπουργό Στρατού των ΗΠΑ Ντάνιελ Ντρίσκολ.

Την ίδια ώρα, τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν κι άλλοι τρεις τραυματίστηκαν εξαιτίας ρωσικού πλήγματος στη Ζαπορίζια της νοτιοανατολικής Ουκρανίας, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Ιβάν Φιόντοροφ.

Σε εικόνες που δημοσιοποίησε ο Φιόντοροφ, μέσω της πλατφόρμας Telegram, διακρίνονται κτίρια που έγιναν παρανάλωμα του πυρός και ερείπια διασκορπισμένα σε μεγάλη ακτίνα.

Ο περιφερειάρχης της Ζαπορίζια αναφέρει πως επλήγησαν σπίτια και καταστήματα, ενώ σωστικά συνεργεία και δυνάμεις της Πυροσβεστικής έχουν σπεύσει στην περιοχή που βομβαρδίστηκε.