Ζελένσκι: Η Ρωσία επιχειρεί να εντείνει τις επιθετικές επιχειρήσεις

Η Ρωσία επιχείρησε να εντείνει τις επιθέσεις κατά τη διάρκεια της περασμένης εβδομάδας, εκμεταλλευόμενη τις ευνοϊκότερες καιρικές συνθήκες, αν και αυτό είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των απωλειών, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Στην περιοχή του Ντονέτσκ, οι θέσεις μας άλλαξαν σημαντικά κατά τη διάρκεια της περασμένης εβδομάδας», έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ.

«Στην περιοχή του Χάρκιβ και στις συνοριακές περιοχές της περιοχής του Σούμι παρατηρούμε απόπειρες (των ρωσικών δυνάμεων) να προωθηθούν από τα σύνορα - Οι ρωσικές μονάδες που πραγματοποιούν τις απόπειρες αυτές εξοντώνονται», προσθέτει στην ανάρτησή του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.