Όταν η Λόλα Νταϊφά έλεγε ότι είδε τα κλεμμένα της κοσμήματα σε εκπομπή του Γιώργου Τσαγκαράκη

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για την υπόθεση του γκαλερίστα Γιώργου Τσαγκαράκη και ολοένα και περισσότερες μαρτυρίες περί πλαστών έργων ή κλεμμένων έρχονται στο φως. Με τη σειρά της, η Λόλα Νταϊφά περιέγραψε τη δική της εμπειρία, καθώς φέρεται και εκείνη να «έπεσε θύμα».

Συγκεκριμένα, η Φαίη Μαυραγάννη, δημοσιογράφος στον ΣΚΑΪ, φιλοξένησε την κυρία Νταϊφά και πριν της δώσει τον λόγο περιέγραψε ένα σοκαριστικό περιστατικό: «Πέρυσι είχαμε φιλοξενήσει τον Γιώργο Τσαγκαράκη, διότι είχε αυξηθεί η τιμή του χρυσού, και τον είχαμε καλέσει για να κάνουμε μια σύνδεση. Κάνουμε το ρεπορτάζ, μας λέει πόσο κοστίζει η λίρα και μας κάνει και την αποκάλυψη ότι σκοπεύει να δημοπρατήσει κοσμήματα της Ζωής Λάσκαρη.

Πηγαίνοντας σπίτι μου, δέχομαι μια κλήση από κινητό που δεν γνωρίζω και ακούω την κυρία Νταϊφά. Και μου λέει ταραγμένη: Φαίη, έψαξα να βρω το τηλέφωνό σου, θέλω τη βοήθειά σου. Θα σε παρακαλέσω πολύ να με ακούσεις. Φιλοξένησες σήμερα τον κύριο Τσαγκαράκη. Έχω να σου πω ότι πριν από λίγο έγινε διάρρηξη στο σπίτι μου. Μου έκλεψαν κοσμήματα και κάποια σκουλαρίκια χειροποίητα και τα είδα σε εκπομπή του κυρίου Τσαγκαράκη. Τηλεφώνησα και δεν έγινε τίποτα. Σε παρακαλώ, μην τον ξανακαλέσεις», περιέγραψε η δημοσιογράφος.

Στη συνέχεια, η Λόλα Νταϊφά πήρε τον λόγο λέγοντας: «Είναι ένα σοκ που δεν έχω ξεπεράσει. Δεν είναι μόνο η σύλληψή του, είναι όλο αυτό που υπέστην πριν φτάσω εκεί. Για να σηκώσω το τηλέφωνο και να σου τα πω αυτά απλώς με την αλήθεια μου είναι δύσκολο. Το να βλέπεις τα κλεμμένα σου να τα πουλάνε…

Εμένα μου έκλεψαν πάρα πολλά πράγματα, και μάλιστα από τη γιαγιά μου, την προγιαγιά μου. Άλλοι μου είπαν εκτίμηση 500.000, άλλοι 600.000».

Ενώ για το πώς αντέδρασε όταν είδε την εκπομπή σημείωσε: «Από μία στιγμή και μετά άρχισα να βλέπω ότι πωλούνται κοσμήματα. Και έπεσα πάνω σε αυτή την εκπομπή και αρχίζω να παρακολουθώ. Και βλέπω το ζευγάρι με τα σκουλαρίκια μου. Νόμιζα ότι είχα τρελαθεί από τη στεναχώρια μου και ότι πια έβλεπα φαντάσματα. Αλλά τα σκουλαρίκια μου ήταν αυτά και δεν έβλεπα καθόλου φαντάσματα».

Μάλιστα, η Λόλα Νταϊφά είχε ξαναπεί για το περιστατικό στο Mega, χωρίς να κατονομάσει τότε τον γκαλερίστα.