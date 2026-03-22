Ποιος είναι ο τραγουδιστής που δολοφονήθηκε στην Καρδίτσα

Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Καρδίτσας από την δολοφονία του γνωστού τραγουδιστή Γ.Τ. ο οποίος βρέθηκε νεκρός με πολλαπλές μαχαιριές σε είσοδο σπιτιού. Οι αστυνομικοί έχουν προχωρήσει στην προσαγωγή του ιδιοκτήτη του σπιτιού, όπου βρέθηκε νεκρός ο 51χρονος.

Ποιος ήταν ο τραγουδιστής που δολοφονήθηκε

Ο Γ.Τ. καταγόταν από την Καρδίτσα, όπου και γεννήθηκε στις 5 Δεκεμβρίου 1975. Από νεαρή ηλικία έδειξε το ενδιαφέρον του για τη μουσική, ξεκινώντας την ενασχόλησή του με το τραγούδι στα 18 του χρόνια.

Έγινε ιδιαίτερα γνωστός και αγαπητός στη Θεσσαλία, κυρίως μέσα από τις εμφανίσεις του σε νυχτερινά κέντρα της Καρδίτσας και της Λάρισας, όπου έχτισε σταδιακά το κοινό του.

Η πρώτη του δισκογραφική δουλειά είχε τίτλο «Γίνεται χαμός», ενώ στη συνέχεια ακολούθησαν κι άλλες κυκλοφορίες σε συνεργασία με τη General Music, όπως τα «Με το μαύρο το κουστούμι» και «Τι θα γίνει».

Τα τελευταία χρόνια της πορείας του συνεργαζόταν με τη Heaven Music, με την οποία κυκλοφόρησε το τραγούδι «Φεύγω εγώ», συνεχίζοντας τη δισκογραφική του δραστηριότητα.

Είχε σταθερή παρουσία στο λαϊκό τραγούδι και ισχυρή σύνδεση με το κοινό του, ο Γ.Τ. άφησε το δικό του αποτύπωμα στη μουσική σκηνή της περιοχής, ενώ ήταν πατέρας ενός παιδιού.

Μία προσαγωγή για τη δολοφονία του τραγουδιστή

Οι αστυνομικοί ξεκίνησαν να συγκεντρώνουν υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, ώστε να εξακριβώσουν τι ακριβώς έχει συμβεί. Μέχρι στιγμής έχει γίνει μια προσαγωγή του ατόμου στο οποίο ανήκει το σπίτι, όπου βρέθηκε νεκρός στην είσοδό του ο τραγουδιστής.

Όπως φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, ο προσαχθείς έλειπε από το σπίτι του και ο 51χρονος έφτασε εκεί με μια γυναίκα και άλλα δύο άτομα, καθώς του είχε παραχωρήσει το σπίτι του για εκείνο το βράδυ.

Επίσης ο προσαχθείς, φέρεται να είπε ότι τα δύο άτομα που ήταν μαζί με τον τραγουδιστή, όχι η γυναίκα, μαχαίρωσαν τον 51χρονο.

Οι αστυνομικοί έχουν στην κατοχή τους βίντεο από κάμερα ασφαλείας που δείχνει δύο άτομα να τρέχουν και να απομακρύνονται από το σημείο της δολοφονίας.