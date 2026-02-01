Ζελένσκι: «Νέες τριμερείς συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι για τη λήξη του πολέμου αυτήν την εβδομάδα»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε σήμερα Κυριακή (1/2) ότι την ερχόμενη Τετάρτη αναμένονται να διεξαχθούν στο Άμπου Ντάμπι νέες διήμερες συνομιλίες μεταξύ απεσταλμένων των ΗΠΑ, της Ρωσίας και της Ουκρανίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.
«Οι ημερομηνίες για τις επόμενες τριμερείς συναντήσεις έχουν οριστεί στις 4 και 5 Φεβρουαρίου στο Άμπου Ντάμπι», δήλωσε ο Ζελένσκι σε μια ανάρτηση στο X.
«Η Ουκρανία είναι έτοιμη για μια ουσιαστική συζήτηση και μας ενδιαφέρει να διασφαλίσουμε ότι το αποτέλεσμα θα μας φέρει πιο κοντά σε έναν πραγματικό και αξιοπρεπή τερματισμό του πολέμου», συμπλήρωσε.
- Κασσελάκης και Καμμένος «κρυφοκοιτάζουν» την Καρυστιανού - Πού «πατάνε» και γιατί θέλουν «πολιτικό γάμο»
- Ο «σφαγέας» της Άρτας: Από ένα κέρασμα στο καφενείο, σκότωσε έξι συγχωριανούς του
- «Γενέθλια ’86»: Η αυτοκτονία του Νίκου Σκυλοδήμου που έγινε τραγούδι
- Ρία Ελληνίδου: Η ξεχασμένη εμφάνιση στο «Στην Υγειά Μας Ρε Παιδιά» 12 χρόνια πριν
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.