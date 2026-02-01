Ζελένσκι: «Νέες τριμερείς συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι για τη λήξη του πολέμου αυτήν την εβδομάδα»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε σήμερα Κυριακή (1/2) ότι την ερχόμενη Τετάρτη αναμένονται να διεξαχθούν στο Άμπου Ντάμπι νέες διήμερες συνομιλίες μεταξύ απεσταλμένων των ΗΠΑ, της Ρωσίας και της Ουκρανίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Our negotiating team has just delivered a report. The dates for the next trilateral meetings have been set – February 4 and 5 in Abu Dhabi. Ukraine is ready for a substantive discussion, and we are interested in ensuring that the outcome brings us closer to a real and dignified… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 1, 2026

«Οι ημερομηνίες για τις επόμενες τριμερείς συναντήσεις έχουν οριστεί στις 4 και 5 Φεβρουαρίου στο Άμπου Ντάμπι», δήλωσε ο Ζελένσκι σε μια ανάρτηση στο X.

«Η Ουκρανία είναι έτοιμη για μια ουσιαστική συζήτηση και μας ενδιαφέρει να διασφαλίσουμε ότι το αποτέλεσμα θα μας φέρει πιο κοντά σε έναν πραγματικό και αξιοπρεπή τερματισμό του πολέμου», συμπλήρωσε.