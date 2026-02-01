Μενού

Ζελένσκι: «Νέες τριμερείς συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι για τη λήξη του πολέμου αυτήν την εβδομάδα»

Ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι δήλωσε πως θα διεξαχθούν νέες συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι αυτή την εβδομάδα μεταξύ ΗΠΑ, Ρωσίας και Ουκρανίας για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον ΟΗΕ
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας στο βήμα του ΟΗΕ | ΑΠΕ - ΜΠΕ / EPA
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε σήμερα Κυριακή (1/2) ότι την ερχόμενη Τετάρτη αναμένονται να διεξαχθούν στο Άμπου Ντάμπι νέες διήμερες συνομιλίες μεταξύ απεσταλμένων των ΗΠΑ, της Ρωσίας και της Ουκρανίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Οι ημερομηνίες για τις επόμενες τριμερείς συναντήσεις έχουν οριστεί στις 4 και 5 Φεβρουαρίου στο Άμπου Ντάμπι», δήλωσε ο Ζελένσκι σε μια ανάρτηση στο X.

«Η Ουκρανία είναι έτοιμη για μια ουσιαστική συζήτηση και μας ενδιαφέρει να διασφαλίσουμε ότι το αποτέλεσμα θα μας φέρει πιο κοντά σε έναν πραγματικό και αξιοπρεπή τερματισμό του πολέμου», συμπλήρωσε.

