Ζελένσκι: Συνάντηση με τους Ευρωπαίους μέσα στην εβδομάδα για σχέδιο εκεχειρίας

«Δεν είναι σχέδιο για τερματισμό του πολέμου», ξεκαθάρισε ο Ζελένσκι.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην 80ή ΓΝ του ΟΗΕ
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην 80ή ΓΝ του ΟΗΕ | AP
Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε την Τρίτη (28/10) ότι Ουκρανοί και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι θα συναντηθούν στο τέλος της εβδομάδας για να συζητήσουν τις λεπτομέρειες ενός σχεδίου κατάπαυσης του πυρός.

«Δεν είναι ένα σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου. Πρώτα απ' όλα, χρειάζεται κατάπαυση του πυρός», δήλωσε ο Ζελένσκι στα μέσα ενημέρωσης.

«Αυτό είναι ένα σχέδιο για την έναρξη διπλωματίας... Οι σύμβουλοί μας θα συναντηθούν τις επόμενες ημέρες, συμφωνήσαμε την Παρασκευή ή το Σάββατο. Θα συζητήσουν τις λεπτομέρειες αυτού του σχεδίου», πρόσθεσε, σύμφωνα με το Reuters.

