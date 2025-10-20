Ζελένσκι: Θεώρησε «επιτυχημένη» τη συνάντηση με Τραμπ - Τον διαψεύδουν ξένα δημοσιεύματα

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε «επιτυχημένη» τη συνάντηση που είχε την περασμένη εβδομάδα στην Ουάσινγκτον με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι επιτεύχθηκε πρόοδος στο θέμα της απόκτησης νέων αντιαεροπορικών συστημάτων από το Κίεβο.

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται σε αντίθεση με τις πληροφορίες που ανέφεραν ότι ο Τραμπ τον αποπήρε με βωμολοχίες στον Λευκό Οίκο, όπως αναφέρει το ΑΜΠΕ.

Ο Ουκρανός ηγέτης έκανε την Κυριακή κάποια off the record σχόλια στα μέσα ενημέρωσης, αλλά σήμερα δόθηκε η άδεια να δημοσιοποιηθούν. Περιέγραψε ως θετικό το μήνυμα του Τραμπ στη συνάντηση, που έληξε με τον Αμερικανό πρόεδρο να ζητά την κατάπαυση του πυρός με τις δυνάμεις να παραμένουν στις θέσεις τους.

Ζελένσκι: Τι αποκόμισε από τη συνάντηση με Τραμπ

Ως αποτέλεσμα της επίσκεψης του Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον, η Ουκρανία ετοιμάζει τώρα μια σύμβαση για την αγορά 25 αντιαεροπορικών συστημάτων Patriot που θα δώσουν μεγάλη ώθηση στις αμυντικές δυνατότητές της απέναντι στις ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις, πρόσθεσε.

Οι δηλώσεις του Ζελένσκι έγιναν προτού το πρακτορείο Reuters και άλλοι δημοσιογραφικοί οργανισμοί αναφέρουν ότι ο Τραμπ του άσκησε πιέσεις για να παραχωρήσει εδάφη και ότι το κλίμα στη συνάντηση ήταν πιο τεταμένο απ’ ό,τι είχε περιγραφεί αρχικά.

«Έπειτα από πολλούς γύρους συζητήσεων, επί περισσότερες από δύο ώρες με (τον Τραμπ) και την ομάδα του, το μήνυμά του, κατά την άποψή μου, είναι θετικό: ότι παραμένουμε εκεί που βρισκόμαστε στη γραμμή του μετώπου», είπε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Το Κίεβο και οι σύμμαχοί του ζητούν εδώ και καιρό την άμεση κατάπαυση του πυρός με τις δυνάμεις τους να παραμένουν στα σημεία όπου βρίσκονται και σήμερα. Η Μόσχα από την άλλη απαιτούσε από την Ουκρανία να της παραχωρήσει περισσότερα εδάφη για να σταματήσει τον πόλεμο.