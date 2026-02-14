Ζιζέλ Πελικό: «Πρέπει να συναντήσω τον Ντομινίκ για να πάρω απαντήσεις» - Ο φόβος για την κόρη της

Μετά την πρώτη ανατριχιαστικλή συνέντευξη της στη Le Monde, η Ζιζέλ Πελικό έδωσε μια συγκλονιστική συνέντευξη στο BBC, που μεταξύ άλλων αποκάλυψε ότι θέλει να επισκεφθεί τον σύζυγό της στη φυλακή για να πάρει απαντήσεις.

Αφού περιέγραψε πώς συντρίφτηκε από φρίκη» όταν ανακάλυψε ότι, για χρόνια, ο σύζυγός της την ναρκώνει επανειλημμένα μέχρι να χάσει τις αισθήσεις της και προσκαλεί δεκάδες άνδρες να τη βιάσουν, δεήλωσε: «Κάτι εξερράγη μέσα μου» με φόντο την σπβαρότητα των εγκήμάτων που έκανε ο άνδρας της.

Ζιζέλ Πελικό: «To πώς θα το πω στα παιδιά μου, ήταν η πιο δύκολη στιγμή της ζωής μου»

Κατά τη συνέντευξη αποκαλύπτει τη στιγμή που τηλεφωνεί στα παιδιά με τα νέα για όσα είχε ανακαλύψει για τον πατέρα τους ήταν ίσως η πιο δύσκολη εμπειρία της ζωής της.

«Ήξερα πολύ καλά ότι για τα παιδιά μου θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο», λέει η κα Πέλικοτ

Θυμάται την αντίδραση της Καρολάιν: «Άκουσα την κόρη μου να ουρλιάζει. Ήταν σχεδόν απάνθρωπο, αυτή η κραυγή».

Θυμάται τον Ντέιβιντ, τον μεγαλύτερο της, να βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, και τον Φλόριαν, ​​τον μικρότερο, να τη ρωτάει αμέσως πώς ήταν.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης η κυρία Πελικό δήλωσε: «Δεν νιώθω ούτε μίσος, ούτε οργή. Ένιωσα προδομένη και εξοργισμένη από τον κ. Πελικό, αλλά έτσι είμαι εγώ», σημείωσε ενώ παράλληλα δήλωσε ότι θέλει να τον επισκεφτεί στη φυλακή για να τον ρωτήσει αν έχει πειράξει την κόρη τους, Καρολάιν και για την υπόθεση της δολοφονίας μίας γυναίκας με την οποία συνδέεται.

«Πρέπει να τον συναντήσω για να πάρω απαντήσεις. Δεν ξέρω αν θα το κάνω, αλλά πρέπει να τον κοιτάξω στα μάτια», υπογράμμισε μεταξύ άλλων, η Ζιζέλ Πελικό.