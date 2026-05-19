Ζοχράν Μαμντάνι: 4 πολιτικές που αλλάζουν άμεσα τη Νέα Υόρκη

Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει αρκετά αντιδημοφιλείς οι πολιτικοί που διαθέτουν κάποιες κοινωνικές ευαισθησίες και επιδιώκουν να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες υπέρ των απλών πολιτών, συχνά χωρίς να έχουν τα μάτια στραμμένα στο πως θα αντιδράσουν οι χρηματαγορές ανά τον κόσμο. Ο Ζοχράν Μαμντάνι, ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, είναι μια τέτοια προσωπικότητα, ένας φιλελεύθερος πολιτικός, ο οποίος φαίνεται πως αναγνωρίζει την «ανάπτυξη» μιας κοινωνίας, ως κάτι που φέρνει ευημερία στους πολίτες που την απαρτίζουν, όχι ως μια άνοδο δεικτών σε κάποιες καταγραφές οικονομολόγων.

Ο Μαμντάνι λοιπόν, ο οποίος έχει χαρακτηριστεί μεταξύ άλλων και «κομμουνιστής», «τρομοκράτης των Τζιαχαντιστών», ως δήμαρχος της Νέας Υόρκης σε διάστημα περίπου πέντε μηνών, έχει πετύχει κάποια πράγματα. Καταγράφουμε τα λιγότερο αμερικάνικά, αυτά που απασχολούν κάθε σύγχρονο άνθρωπο που ζει σε μεγαλούπολη, μέσω του σχετικού σκίτσου του σκιτσογράφο του Guardian, First Dog On The Moon.

Guardian

Πρωτοβουλία "Fast and Free" λεωφορεία

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία ανασχεδιασμού του δικτύου λεωφορείων της Νέας Υόρκης με περισσότερα οχήματα και νέες διαδρομές. Ο πρώτος στόχος είναι να εμφανιστούν νέα λεωφορεία, που θα κινούνται αρκετά πιο γρήγορα στους δρόμους της πόλης και σε αρκετά δρομολόγια, το αντίτιμο θα είναι δωρεάν.

Το σκέλος των «γρήγορων» λεωφορείων θα πραγματοποιηθεί ίσως και μέσα στο 2026, το δωρεάν εισιτήριο είναι μια «μάχη» του Μαμντάνι με τον αμερικάνικο ΟΑΣΑ, χωρίς ξεκάθαρο νικητή ακόμα. Το μόνο βέβαιο, πως από εδώ και στο εξής αρκετοί εργαζόμενοι θα πηγαίνουν πιο γρήγορα στη δουλειά τους.

«Ασπίδα» ενάντια στα Airbnb

O Mαμντάνι υπερασπίζεται με νύχια και με δόντια τον Local Law 18 και ζητά διαρκώς την πλήρη εφαρμογή του στα ακίνητα της πόλης, κυνηγώντας όσους αναζητούν «παραθυράκια» για να μετατρέψουν όλοκληρα κτίρια σε μικρά ξενοδοχεία.

Τι ορίζει αυτός ο νόμος:



Απαγορεύεται η ενοικίαση ολόκληρων διαμερισμάτων για διάστημα μικρότερο των 30 ημερών.

Επιτρέπεται η ενοικίαση μόνο αν ο ιδιοκτήτης μένει μέσα στο σπίτι μαζί με τους επισκέπτες κατά τη διάρκεια της διαμονής τους.

Όριο επισκεπτών: Επιτρέπονται το πολύ δύο επισκέπτες ανά σπίτι.

Υποχρεωτική εγγραφή: Όλοι οι οικοδεσπότες πρέπει να εγκριθούν και να εγγραφούν σε ειδικό μητρώο του Δήμου της Νέας Υόρκης.

Κι άλλες παρεμβάσεις του Ζοχράν Μαμντάνι

Αξιολόγηση δημοτικών αστυνομικών από ομάδες επιστημόνων ψυχολογικής υγείας.

Φορολογία των εκατομμυριούχων της πόλης για είδη πολυτελούς διαβίωσης.

Μόνιμη χρηματοδότηση σχολείων της πόλης για την συντήρηση βιβλιοθηκών και σχολικών γευμάτων.

Και κάτι που δείχνει αμφιλεγόμενο

Καθίερωση συστήματος ανταμοιβών για όσους εντοπίζουν κατοίκους της Νέας Υόρκης που πετούν τα σκουπίδια τους στο δρόμο, μαζί και μια πρωτοβουλία για εγκατάσταση κλειστών κάδων σε εκατοντάδες γειτονιές της πόλης.

Το πρώτο σκέλος αντιμετωπίστηκε ως «ρουφιανιά» από αρκετούς, αλλά στην πορεία βρήκε αρκετρούς υποστηρικτές, καθώς τα σκουπίδια στο δρόμο είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα στην καθημερινότητα των μόνιμων κατοίκων της Νέας Υόρκης. Δεν τα πάει κι άσχημα ο Ζοχράν Μαμντάνι, για «τζιχαντιστής με κουστούμι».