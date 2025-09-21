Μενού

10 νέες ελληνικές σειρές που θα σε κάνουν να ξανά-αγαπήσεις την ελληνική τηλεόραση

Οι ελληνικές σειρές που κάνουν πρεμιέρα φέτος και υπόσχονται πολλά.

Reader symbol
Newsroom
σιριαλ-να-με-λες-μαμα
Το νέο σίριαλ του Alpha «Να με λες μαμά» | ALPHATV
  • Α-
  • Α+

Ποιες είναι οι ελληνικές σειρές που κάνουν πρεμιέρα αυτές τις μέρες και αξίζει να ξεκινήσεις να τις παρακολουθείς και ποιες θα ακολουθήσουν αργότερα;

Ναι, περνάμε ώρες ατελείωτες βλέποντας σειρές στο Netflix, το Disney+ και σε οποιαδήποτε άλλη πλατφόρμα. Και ναι, η ελληνική τηλεόραση δεν είναι, σχεδόν καθόλου, στις προτιμήσεις μας. Αυτή τη σεζόν όμως, υπάρχει ένα μεγάλο αλλά. Διότι, οι ελληνικές σειρές που έρχονται στο νέο πρόγραμμα τηλεόρασης , είναι πολλά υποσχόμενες.

Ωστόσο, δεν θα αναφερθούν εκείνες που επιστρέφουν με νέα σεζόν, όπως το Δίχτυ του Μανούσου Μανουσάκη στην ΕΡΤ ή όπως η Γη της Ελιάς στο Mega αλλά εκείνες που κάνουν πρεμιέρα τις επόμενες ημέρες ή κάποια στιγμή μέχρι το τέλος του 2025. 

Πάμε να δούμε αναλυτικά εκείνες τις δέκα ελληνικές σειρές που μπορεί να εξελιχθούν ως αγαπημένες.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

LIFESTYLE