6 συνήθειες στην καθημερινότητά σου που σε κάνουν να γερνάς πιο γρήγορα από ό,τι νομίζεις

Όλοι έχουμε γνωστούς ή φίλους στη ζωή μας που αισθάνονται πιο νέοι από ό,τι είναι ή αισθάνονται μεγαλύτεροι από ό,τι είναι. Τι τους χωρίζει; Σίγουρα όχι η ηλικία, γιατί είναι απλώς ένας αριθμός. Τις περισσότερες φορές οι απλές καθημερινές συνήθειες είναι εκείνες που οφείλονται για τα πάντα στη ζωή μας.

Ο τρόπος με τον οποίο ξυπνάμε, κινούμαστε, τρώμε, γελάμε, αθόρυβα συσσωρεύουν τις πιθανότητες προς το να αισθανόμαστε ή όχι μεγαλύτεροι από την ηλικία μας.

Ναι, καμία «κακή» συνήθεια δεν είναι επικίνδυνη από μόνη της. Μέχρι που κάποια στιγμή, το σώμα μας λέει το αντίθετο από αυτό που λέει το μυαλό μας.

Η γήρανση είναι εν μέρει βιολογία, αλλά σε μεγάλο βαθμό είναι καθημερινή επιλογή.

