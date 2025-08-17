7 διάσημα ζευγάρια που, δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν υπέγραψαν προγαμιαίο συμβόλαιο

Η συζήτηση για τα προγαμιαία συμβόλαια ήρθε πάλι στην επιφάνεια με τον γάμο του Τζεφ Μπέζος και της Λόρεν Σάντσεζ που έλαβε χώρα τον Ιούνιο. Ο δισεκατομμυριούχος ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Amazon έχει παντρευτεί μία φορά στο παρελθόν και επειδή στον πρώτο γάμου του, δεν είχε προγαμιαίο συμβόλαιο με τη σύζυγό του, Μακένζι Σκοτ, ο χωρισμός τους της άφησε μερίδιο 4% στην Amazon, δηλαδή περίπου 36 δισεκατομμύρια δολάρια, τότε.

Ο Τζεφ Μπέζος και η Λόρεν Σάντσεζ μπορεί να επέλεξαν ή όχι να υπογράψουν προγαμιαίο συμβόλαιο πριν παντρευτούν, αλλά εμείς εδώ είμαστε για να σου πούμε αρχικά τι είναι αυτό το συμβόλαιο. Λοιπόν, τέτοιες συμφωνίες συνήθως περιγράφουν λεπτομερώς τι θα πάρει κάθε άτομο από άποψη περιουσιακών στοιχείων, χρεών και συζυγικής υποστήριξης σε περίπτωση που ο γάμος καταλήξει σε διαζύγιο ή θάνατο. Τα παραθυράκια είναι πολλά και μιλάμε πάντα για τις ΗΠΑ.

