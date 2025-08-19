7 ερωτήσεις που δεν πρέπει ποτέ να κάνεις σε κάποιον σε ένα small talk

Η σύντομη συνομιλία ή αλλιώς το small talk με αγνώστους ή απλούς γνωστούς είναι συχνά μια ένδειξη ευγένειας. Είναι ένας τρόπος να γεφυρώσεις το όποιο χάσμα υπάρχει.
Είτε σου φαίνεται αγχωτική αυτή η κατάσταση είτε πιστεύεις πως είσαι καλός στην επικοινωνία, ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες ερωτήσεις που ξεπερνούν τα όρια και μπορούν να φέρουν αμηχανία.
Ερωτήσεις που αγγίζουν προσωπικά ζητήματα, όπως η οικογενειακή κατάσταση, η οικονομική κατάσταση ή η εξωτερική εμφάνιση, μπορεί να φέρουν τον συνομιλητή σε δύσκολη θέση.
