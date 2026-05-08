Το Πεντάγωνο ξεκινά να δημοσιοποιεί αρχεία για UFO: Τα βίντεο με άγνωστα ιπτάμενα αντικείμενα στην Ελλάδα

Το Πεντάγωνο ξεκίνησε να δημοσιεύει αρχεία με UFO και ανεξήγητα φαινόμενα. Ανάμεσά τους και ένα βίντεο από την Ελλάδα.

Βίντεο UAP
Βίντεο από το Πεντάγωνο με άγνωστα ιπτάμενα αντικείμενα | Youtube/ Fox News
Το Πεντάγωνο προχωρά στη δημοσιοποίηση νέων αρχείων σχετικά με τα UFO, δηλώνοντας ότι οι πολίτες μπορούν να εξαγάγουν τα δικά τους συμπεράσματα για τα «ανεξήγητα ανώμαλα φαινόμενα» (UAP). Στην πρωτοβουλία συμμετέχουν ο Λευκός Οίκος, το Γραφείο του Διευθυντή Εθνικών Πληροφοριών, το Υπουργείο Ενέργειας, η NASA και το FBI.

Το Πεντάγωνο ανέφερε την Παρασκευή, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ότι ενώ προηγούμενες κυβερνήσεις επιχείρησαν να απαξιώσουν ή να αποθαρρύνουν το ενδιαφέρον του αμερικανικού λαού, ο Ντόναλντ Τραμπ «επικεντρώνεται στην παροχή της μέγιστης δυνατής διαφάνειας προς το κοινό, το οποίο μπορεί τελικά να διαμορφώσει τη δική του άποψη για τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτά τα αρχεία» και σημείωσε ότι τα έγγραφα θα δημοσιοποιούνται σταδιακά.

Το μήνυμα του Τραμπ

Στη σελίδα του Υπουργείου Πολέμου ο Τραμπ στέλνει το εξής μήνυμα: «Με βάση το τεράστιο ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί, θα δώσω εντολή στον Υπουργό Πολέμου και σε άλλα αρμόδεια υπουργεία και υπηρεσίες να ξεκινήσουν τη διαδικασία ταυτοποίησης και δημοσιοποίησης κυβερνητικών αρχείων που σχετίζονται με εξωγήινη ζωή, άγνωστα εναέρια φαινόμενα (UAP) και άγνωστα ιπτάμενα αντικείμενα (UFO), καθώς και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που σχετίζονται με αυτά τα εξαιρετικά περίπλοκα, αλλά εξαιρετικά ενδιαφέροντα και σημαντικά ζητήματα. Ο Θεός να ευλογεί την Αμερική».

Ο Τραμπ το είχε προαναγγείλει ήδη από τον Φεβρουάριο και στο παρελθόν είχε επίσης δώσει στη δημοσιότητα αρχεία που αφορούσαν τις δολοφονίες του Προέδρου Τζον Φ. Κένεντι, του γερουσιαστή Ρόμπερτ Φ. Κένεντι και του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ, χωρίς όμως να αποκαλυφθούν σημαντικά νέα στοιχεία πέρα από όσα ήταν ήδη γνωστά.

Το Πεντάγωνο εργάζεται εδώ και χρόνια πάνω στον αποχαρακτηρισμό εγγράφων που σχετίζονται με UFO, ενώ το Κογκρέσο δημιούργησε το 2022 ειδικό γραφείο για τον αποχαρακτηρισμό σχετικού υλικού. Η πρώτη του έκθεση, που δημοσιεύθηκε το 2024, κατέγραψε εκατοντάδες νέα περιστατικά UAP, χωρίς ωστόσο να εντοπίσει αποδείξεις ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ είχε ποτέ επιβεβαιώσει θέαση εξωγήινης τεχνολογίας.

Βίντεο με άγνωστα αντικείμενα στον ουρανό της Ελλάδας ανάμεσα στα αρχεία

Ανάμεσα στα αρχεία υπάρχουν και βίντεο από την Ελλάδα, ένα από τον Οκτώβριο του 2023 που μπορείται να δείτε στο ακόλουθο δελτίο του FOX News και ακόμα ένα από τον Ιανουάριο του 2024.

 

