O Mάκης Ποδότας και ο Σωκράτης Αικατερινίδης ήταν δύο θρυλικές μορφές ερευνητών εξωγήινης ζωής εντός των ελληνικών συνόρων και όχι μόνο. Στη δεκαετία του `90, τους είδαμε να αναλύουν τις θεωρίες τους σε εκπομπές όπως το «Χωρίς Μοντάζ» του Κώστα Χαρδαβέλλα και το «Που Πάμε» της Νανάς Παλαιτσάκη, ενώ και στη δεκαετία του 2000, συμμετείχαν στις «Πύλες του Ανεξήγητου», μια ακόμα θρυλική εκπομπή μεταφυσικών ανησυχιών και όχι μόνο.

Ο Μάκης Ποδότας στο πέρασμα των ετών κυκλοφόρησε κι ένα βιβλίο με τίτλο «UFO φάκελος Ελλάδα», το οποίο αποτέλεσε μια απόπειρα καταγραφής θεάσεων UFO στον ουρανό της χώρας μας.

Από το συγκεκριμένο βιβλίο, υπάρχει και μια ιστορία από το μακρινό 1974, στο Τολό Αργολίδας, με συμμετοχή και του ηθοποιού Θανάση Βέγγου. Την διαβάζουμε με ενδιαφέρον, σαν ελληνικό επεισόδιο της σειράς Χ-Files.

«Ήταν γύρω στις 7 το απόγευμα. Ξαφνικά το πλήθος των παραθεριστών στη γραφική παραλία του Τολού, παρατήρησε ένα λαμπρό φωτεινό αντικείμενο να κατεβαίνει από τον ορίζοντα της θάλασσας, εκτελώντας γρήγορες και άτακτες κινήσεις. Σε λίγο το αντικείμενο ακινητοποιήθηκε λίγο πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, το πολύ τρία χιλιόμετρα από την ακτή. Όλοι μείναμε έκπληκτοι καθώς συνειδητοποιούσαμε ότι δεν επρόκειτο ούτε για γήινο αεροσκάφος ούτε φυσικά για δορυφόρο ή μετεωρίτη.

«UFO!», φώναζαν αυθόρμητα οι περισσότεροι παραθεριστές και καθώς άρχισε να σουρουπώνει, πράσινα και πορτοκαλί φώτα φαίνονταν να περιστρέφονταν γύρω από το αγνώστου ταυτότητας αντικείμενο. Άλλοι το παρακολουθούσαμε με τα κυάλια μήπως και διακρίνουμε κάτι περισσότερο, ανάμεσά μας και ο γνωστός ηθοποιός Θανάσης Βέγγος!

Άλλοι τραβούσαν φωτογραφίες, έστω και από τόσο μακριά με την ελπίδα να διασώσουν την απίστευτη αυτή εμπειρία. Τέλος, κάποιοι αποφάσισαν να πάρουν μία βάρκα και να «κυνηγήσουν» το UFO. Μάταια όμως. Γύρω στις 9 μμ το άγνωστο αντικείμενο ανυψώθηκε απότομα αναπτύσσοντας απίστευτη ταχύτητα και χάθηκε σαν πυροτέχνημα στον καλοκαιρινό ουρανό»

Κι άλλη μια ιστορία, από μια αρκετά κοντίνή περιοχή, πέντε χρόνια αργότερα. Επόμενη στάση, Επίδαυρος.

«Ηταν περίπου 11:30 το βράδυ και κάναμε πρόβα στην ορχήστρα. Κοιτάγαμε στην κατεύθυνση των κερκίδων όταν ξαφνικά είδαμε τρία φωτεινά αντικείμενα, σαν μεγάλα φωτεινά αστέρια να διασχίζουν τον ορίζοντα σε παράλληλη και ευθεία γραμμή. Φωνάξαμε «UFO! UFO!» όλοι σχεδόν μαζί, κάπου 16 άτομα. Το χρώμα τους ήταν πορτοκαλί και ή ένταση του φωτός σταθερή. Περνούσαν πολύ γρήγορα και η κίνησή τους ήταν ομαλή, σαν να γλιστρούσαν στον αέρα αθόρυβα. Περιστρέφονταν γύρω από τον άξονά τους και η απόσταση μεταξύ τους ήταν ίση. Επίσης ο φύλακας του θεάτρου ανάφερε ότι είχε ξαναδεί τα ίδια αντικείμενα ένα μήνα πριν».

Ανάμεσα στους ηθοποιούς του θιάσου – μάρτυρες του περιστατικού ήταν ήταν οι Αντιγόνη Γλυκοφρύδη, Αλέξης Μινωτής, Νόρα Κατσέλη, Νεφέλη Ορφανού, Άννυ Πασπάτη, Μαρία Χορς, Τζέσυ Παπουτσή, Κάρμεν Ρουγγέρη. Οι αφηγήσεις όλων των παρισταμένων στο θέατρο ήταν απόλυτα συνεπείς. Την ιστορία αφηγήθηκε ο Χρίστος Ρίζος στο περιοδικό Strange.

Πηγή: Αργολικά Νέα