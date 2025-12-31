Μενού

9 έξυπνα hacks για να ζεστάνεις το σπίτι σου τον χειμώνα χωρίς να βάλεις καλοριφέρ

Αν έχεις κουραστεί να ξοδεύεις μια περιουσία σε φυσικό αέριο ή πετρέλαιο, υπάρχουν μερικά απλά βήματα που μπορείς να κάνεις.

Reader symbol
Newsroom
Καλοριφέρ
Καλοριφέρ | Shutterstock
  • Α-
  • Α+

Υπάρχει κάτι μαγικό στους κρύους μήνες: Τα ζεστά ρούχα, οι αχνιστοί καφέδες, οι αγκαλιές κάτω από τις κουβέρτες στο σπίτι και το χιόνι που (δεν) πέφτει έξω από το παράθυρο. Δεν πέφτει στην Αθήνα, δηλαδή.

Σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, ναι. Όμως, ας είμαστε ειλικρινείς: Ο χειμώνας, όπως και να ‘χει, φέρνει μαζί του και λιγότερο ευχάριστα πράγματα, όπως το κρύο, την ξηρή ατμόσφαιρα και το χειρότερο, τους φουσκωμένους λογαριασμούς θέρμανσης.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr
 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

LIFESTYLE