Αγγελική Νικολούλη: Viral το βίντεο που τραγουδάει «Κακά Παιδιά» στη συναυλία της Άννας Βίσση

Η Αγγελική Νικολούλη ήταν μεταξύ των επωνύμων που έδωσαν το «παρών» στις δύο sold out συναυλίες της Άννας Βίσση στο Καλλιμάρμαρο το περασμένο Σαββατοκύριακο (13-14/9) και μάλλον και εκείνη που τους έκλεψε την παράσταση.

Στα social media έχει κυκλοφορήσει ένα βίντεο στο οποίο βλέπουμε την «Ελληνίδα Miss Marple», όπως αποκαλούν την Αγγελική Νικολούλη, στις κερκίδες του Καλλιμάρμαρου να σιγοτραγουδάει τη μεγάλη επιτυχία της Άννας Βίσση, «Κακά Παιδιά».

Όπως ήταν αναμενόμενο, το εν λόγω βίντεο έχει γίνει viral ξεπερνώντας τις 541 χιλιάδες προβολές στο TikTok και τις 415 χιλιάδες προβολές στο Facebook, ενώ μετράει αρκετές χιλιάδες προβολές και στο X.

Και πώς να μη γινόταν αφού από τη μία βλέπουμε μια πτυχή της Αγγελικής Νικολούλη που σίγουρα δεν θα μπορούσαμε να δούμε στο «Φως στο Τούνελ», από την άλλη και μόνο που σιγοτραγουδάει τους στίχους «Πάλι στα χαμένα θα γυρνάω, με κακά παιδιά θα ξενυχτάω», αρκεί για να μην μπορεί να γίνει πιο... επικό το βίντεο αφού και αν έχει γνωρίσει η ίδια «Κακά Παιδιά».

Δεν μας προκαλεί καθόλου απορία, λοιπόν που οι χρήστες στα social media έχουν κάνει πάρτι στα σχόλια, με το ακόλουθο να είναι αναμφίβολα το πιο to the point:

«Να τραγουδάει η απόλυτη "Μην ψάχνεις την αγάπη" και να απαντάει η θεά Νικολούλη "Θα στην βρώ εγώ την αγάπη που ψάχνεις κούκλα μου"».

Μάλιστα, στο ίδιο βίντεο οι πιο αετομάτηδες μπορούν να διακρίνουν και την Ελένη Φουρέιρα κάτω δεξιά.