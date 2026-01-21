Αγοραστή Αρβανίτη: «Στην κρίση της σχέσης μας με τον Θανάση, χάθηκα»

Ο Θανάσης Τσαλταμπάσης έχει κλείσει 17 χρόνια κοινής πορείας με τη σύζυγό του Αγοραστή Αρβανίτη και περιμένουν σύντομα το δεύτερο παιδί τους. Αν και από την αρχή εκείνος ένιωσα κάτι για τη σύντροφό του που δεν το είχε ξανανιώσει στη συνέντευξή του στο «Στούντιο 4» παραδέχτηκε ότι είχε δεν πίστευε ότι θα έκανε μια τόσο μακροχρόνια σχέση.

«Δεν πίστευα ποτέ ότι θα κάνω μια τόσο μακροχρόνια σχέση. Έχω πολύ ψηλά το αίσθημα της ελευθερίας και συνέδεα ότι μια σχέση δεν είναι ελευθερία και ότι αποκλείεται να μπορέσω. Αλλά τελικά, αν αγαπάς, αγαπιέσαι και υπάρχει αλληλοσεβασμός, η ελευθερία είναι απόλυτη. Ήμουν και πιτσιρικάς», ανέφερε αρχικά ο ηθοποιός.

«Έδειχνε μια διάθεση να μην πολυδεθεί. Ήθελε δηλαδή, αλλά κάτι τον κρατούσε πίσω. Θα ήταν πολύ εύκολο να μη στεριώναμε, αν δεν έβλεπα εγώ κάποια στοιχεία που αγάπησα πολύ και την καλή πάστα ανθρώπου και παιδιού και να καταλάβω τι κρύβεται πίσω από αυτή την άμυνα, μπορεί τώρα να μην είμασταν μαζί. Πάντα του μιλούσα ανοιχτά. Όταν έβλεπα κάτι, δεν το άφηνα να με μπερδεύει», εξήγησε από τη μεριά της η Αγοραστή Αρβανίτη, με εκείνον να συμπληρώνει:

«Όμως από την πρώτη στιγμή ένιωθα κάτι που δεν το είχα ξανανιώσει. Δεν ήξερα πώς να το αντιμετωπίσω» .

Παράλληλα, η Αγοραστή Αρβανίτη μίλησε και για την κρίση που πέρασε στο παρελθόν η σχέση τους σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «το χάσιμο ξεκίνησε από την κρίση, τη δική μας. Εκεί χάθηκα πολύ. Μπλόκαρα. Αυτό που λέω δηλαδή πως με οδήγησε να μπλοκάρω, η βασική αιτία ήταν η κρίση μας. Ήταν όμως για πολύ καλό μας όλο αυτό.

Γιατί και το μεταξύ μας βοήθησε και τον εαυτό μου βοήθησε. Με πολλή δουλειά οι σχέσεις μένουν, απλώς λέω ότι ο Θανάσης, ενώ δεν είχε κάνει ψυχοθεραπεία, καταλαβαίνει πράγματα. Ο Θανάσης νομίζω πως ήταν πολύ απορροφημένος με τη δουλειά, την οποία λατρεύει, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι παραμελούσε εμένα ή τη σχέση μας. Όχι, δεν είχε αυτή τη διάθεση. Απλώς τον συνέπαιρναν όλες του οι σκέψεις, όλες του οι ιδέες, όλο αυτό.

Είναι πάρα πολύ έντονη η δουλειά μας, ειδικά για κάποιους ανθρώπους που δίνουν όλη την ψυχή τους. Νομίζω ότι κάτι εκεί συνέβη».