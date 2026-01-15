Βαρύ πένθος για τον Αιμίλιο Χειλάκη, καθώς πέθανε η μητέρα του, όπως ο ίδιος έκανε γνωστό μέσα από ανάρτηση που έκανε στο facebook.
Ο καταξιωμένος καλλιτέχνης, Αιμίλιος Χειλάκης, στη δημοσίευσή του μοιράστηκε με τους ακόλουθούς του μερικές φωτογραφίες της μητέρας του. Σε μία από αυτές τους βλέπουμε να ποζάρουν αγκαλιασμένοι και χαμογελαστοί.
Στη λεζάντα της ανάρτησής του, ο Αιμίλιος Χειλάκης έγραψε: «Η Γαρυφαλίτσα μου έφυγε. Αυτό το πλήρης ημερών πάντα με ενοχλούσε να το λέω. Ποιος βαθμολογεί αυτήν την πληρότητα.
Τώρα θα κατοικήσει στην μνήμη. Το να την θυμάστε είναι η πιο ωραία ευχή σ’ αυτούς που μένουν πίσω. Μια προτροπή που έχει νόημα.
Θα σε θυμάμαι μανούλα μου τόσο όμορφη, τόσο γλυκιά και τόσο αρχοντική. Το παιδί μέσα μου σήμερα γέρασε, το πήρες μαζί σου. Θα σε θυμάμαι. Ο Μίλος σου».
- Εξαφάνιση 16χρονης στην Πάτρα: Νέες αποκαλύψεις για σοβαρό καβγά στο σπίτι της τον Οκτώβριο
- Κωνσταντοπούλου: «Δεν είναι πολιτική μου αντίπαλος η Καρυστιανού»
- Ρουκ Ζουκ: Παίκτης έκανε σχεδόν πρόταση γάμου στη Δέσποινα Καμπούρη - «Ζέτα, δεν πιστεύω να ζήλεψες;»
- Youtuber βρήκε τη συνταγή της Coca-Cola, η οποία παρέμενε μυστική για 139 χρόνια
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.