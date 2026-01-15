Μενού

Αιμίλιος Χειλάκης: Πέθανε η μητέρα του - Η συγκινητική ανάρτησή του

Ο Αιμίλιος Χειλάκης έχασε τη μητέρα του, η οποία έφυγε από τη ζωή πλήρης ημερών. Η ανάρτηση που έκανε στα social media.

Βαρύ πένθος για τον Αιμίλιο Χειλάκη, καθώς πέθανε η μητέρα του, όπως ο ίδιος έκανε γνωστό μέσα από ανάρτηση που έκανε στο facebook.

Ο καταξιωμένος καλλιτέχνης, Αιμίλιος Χειλάκης, στη δημοσίευσή του μοιράστηκε με τους ακόλουθούς του μερικές φωτογραφίες της μητέρας του. Σε μία από αυτές τους βλέπουμε να ποζάρουν αγκαλιασμένοι και χαμογελαστοί.

Στη λεζάντα της ανάρτησής του, ο Αιμίλιος Χειλάκης έγραψε: «Η Γαρυφαλίτσα μου έφυγε. Αυτό το πλήρης ημερών πάντα με ενοχλούσε να το λέω. Ποιος βαθμολογεί αυτήν την πληρότητα.

Τώρα θα κατοικήσει στην μνήμη. Το να την θυμάστε είναι η πιο ωραία ευχή σ’ αυτούς που μένουν πίσω. Μια προτροπή που έχει νόημα.

Θα σε θυμάμαι μανούλα μου τόσο όμορφη, τόσο γλυκιά και τόσο αρχοντική. Το παιδί μέσα μου σήμερα γέρασε, το πήρες μαζί σου. Θα σε θυμάμαι. Ο Μίλος σου».


 

