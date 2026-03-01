Μενού

Αλεξάνδρα Αϊδίνη: Έγινε μητέρα υπό άκρα μυστικότητα

Μητέρα για πρώτη φορά έγινε η ηθοποιός Αλεξάνδρα Αϊδίνη. Η εγκυμοσύνη της είχε παραμείνει μυστική όλο αυτό το διάστημα.

Newsroom
Αλέξανδρα Αϊδίνη
Αλεξάνδρα Αϊδίνη | NDP/ ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
Μητέρα για πρώτη φορά έγινε η ηθοποιός Αλεξάνδρα Αϊδίνη. Ο σύντροφός της, ο συγγραφέας Σπύρος Γιανναράς στις 24 Φεβρουαρίου είχε ανακοινώσει τα ευχάριστα μέσα από τον λογαριασμό του στο Facenook γράφοντας: «Ήρθε η Τατιάνα μας: Δόξα τω Θεώ!».

Η εγκυμοσύνη της Αλεξάνδρας Αϊδίνη είχε μείνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Σύμφωνα με τη Real Life η μικρή θα ονομαστεί Τατιάνα τιμώντας τη μητέρα του συγγραφέα Τατιάνα Ιωάννου Γιανναρά.

Ο Σπύρος Γιανναράς με την Αλεξάνδρα Αϊδίνη είναι μαζί από το 2023.

 

