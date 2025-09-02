Αναβάλλεται εκτάκτως η συναυλία του Πορτοκάλογλου με τον Κότσιρα στον Βόλο - Άγνωστος ο λόγος

Αναβάλλεται εκτάκτως η προγραμματισμένη συναυλία του Νίκου Πορτοκάλογλου με τον Γιάννη Κότσιρα στον Βόλο, όπως ανακοινώθηκε μέσα από τα social media.

Ο λόγος της αναβολής δεν έγινε γνωστός, λίγες ώρες πριν από την προγραμματισμένη εκδήλωση, ωστόσο ο Νίκος Πορτοκάλογλου ανέφερε ότι, λόγω ανωτέρας βίας, η μετάβασή του, καθώς και του Γιάννη Κότσιρα, στην πόλη του Βόλου, δεν είναι εφικτή.

Στη σχετική ανακοίνωση είπε πως εξετάζεται η δυνατότητα πραγματοποίησης της συναυλίας σε νέα ημερομηνία, ζητώντας την κατανόηση του κοινού για την αναστάτωση.

«Η σημερινή συναυλία μας στον Βόλο αναβάλλεται για λόγους ανωτέρας βίας που καθιστούν αδύνατη την μετάβασή μας.

Η πραγματοποίηση της συναυλίας σε νέα ημερομηνία εξετάζεται ήδη και θα ακολουθήσει άμεσα νεότερη ανακοίνωση με όλες τις σχετικές πληροφορίες.

Ζητούμε την κατανόησή σας και σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την υπομονή», έγραψε στην ανακοίνωσή του ο Νίκος Πορτοκάλογλου.

Η ανάρτηση του Νίκου Πορτοκάλογλου: