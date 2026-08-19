Ανακαινίζετε το σπίτι σας; 5 καταστήματα στην Αθήνα που ΠΡΕΠΕΙ να επισκεφθείτε

Η ανακαίνιση του σπιτιού αποτελεί αναμφίβολα μια εξαιρετικά δημιουργική διαδρομή, η οποία όμως συχνά συνοδεύεται από έντονο άγχος. Το πρώτο και σημαντικότερο βήμα είναι η ίδια η απόφαση να ξεκινήσετε - ένα στάδιο που για πολλούς φαντάζει ακατόρθωτο στις μέρες μας.

Ακόμη κι αν αισθάνεστε ότι δεν διαθέτετε τις απαραίτητες γνώσεις για τα πρώτα βήματα, θυμηθείτε πως η κατάλληλη προετοιμασία και η επιλογή των σωστών συνεργατών είναι καθοριστικής σημασίας. Αυτές θα μετατρέψουν μια δυνητικά επίπονη διαδικασία σε ένα αποτέλεσμα που θα χαίρεστε για χρόνια.

Οι παρακάτω προτάσεις καταστημάτων είναι ενδεικτικές ιδέες για να ξεκινήσετε την έρευνα αγοράς σας.

Ας δούμε λοιπόν από πού μπορείτε να αρχίσετε την αναζήτησή σας.

DIY ή ολοκληρωμένη ανακαίνιση; Επιλέξτε τον τρόπο σας

Πριν βγείτε στην αγορά, είναι σημαντικό να αποφασίσετε πώς θέλετε να κινηθείτε:

Δρόμος Α : Το κάνετε μόνοι σας. Πηγαίνετε εσείς στα καταστήματα, διαλέγετε υλικά και αναλαμβάνετε τον συντονισμό των συνεργείων. Κερδίζετε τον πλήρη έλεγχο, αλλά απαιτείται πολύς χρόνος και προσωπικός κόπος.

: Το κάνετε μόνοι σας. Πηγαίνετε εσείς στα καταστήματα, διαλέγετε υλικά και αναλαμβάνετε τον συντονισμό των συνεργείων. Κερδίζετε τον πλήρη έλεγχο, αλλά απαιτείται πολύς χρόνος και προσωπικός κόπος. Δρόμος Β: Διαλέγετε εταιρεία ανακαίνισης ή αρχιτέκτονα. Αναθέτετε το έργο σε μια εξειδικευμένη ομάδα. Σας παρουσιάζουν 3D σχέδια, αναλαμβάνουν την επίβλεψη και παραδίδουν το έργο «με το κλειδί στο χέρι», γλιτώνοντάς σας από το άγχος της διαχείρισης.

Αν προτιμάτε τον πρώτο δρόμο και θέλετε να επιλέξετε προσωπικά κάθε υλικό, η Αθήνα διαθέτει εξαιρετικές επιλογές που καλύπτουν κάθε ανάγκη.

5 καταστήματα για την ανακαίνιση του σπιτιού σας

1. Μπάνιο & είδη υγιεινής: Κυπριώτης (Kypriotis Tiles & Sanitary Ware)

Για τον χώρο του μπάνιου, η εταιρεία Κυπριώτης προσφέρει πολυετή εμπειρία και τεράστια ποικιλία σε ευρωπαϊκά πλακάκια, είδη υγιεινής και αξεσουάρ υψηλής αντοχής. Θα βρείτε σύγχρονες σχεδιαστικές προτάσεις για minimal, classic ή modern αισθητική.

Πού θα το βρείτε: Εκθέσεις σε Χαϊδάρι (Λεωφ. Αθηνών 278), Ανθούσα, Πειραιά κ.ά.

2. Πλακίδια & επενδύσεις: VENETI

Η εταιρεία VENETI εξειδικεύεται σε premium πλακίδια και λύσεις υψηλής αισθητικής. Διαθέτει μεγάλη ποικιλία σε υλικά όπως μάρμαρο, γρανίτες και ψηφίδες.

Πού θα το βρείτε: Χαλάνδρι (Λεωφ. Κηφισίας 246).

3. Έπιπλα κουζίνας: Gruppo Cucine

Η Gruppo Cucine προσφέρει λύσεις με ιταλικό design, εργονομία και υψηλή ποιότητα κατασκευής (όπως οι συλλογές της Stosa Cucine). Τα υλικά διακρίνονται για την αντοχή τους στην υγρασία και την καθημερινή χρήση, ενώ οι έμπειροι σύμβουλοι σχεδιασμού σας καθοδηγούν βήμα-βήμα για ένα απόλυτα προσωποποιημένο αποτέλεσμα.

Πού θα το βρείτε: Μπορείτε να επισκεφθείτε το εξειδικευμένο Gruppo cucine κατάστημα στο Χαϊδάρι για να δείτε από κοντά τις νέες τάσεις και να σχεδιάσετε τον χώρο σας.

4. Δάπεδα & ειδικές επενδύσεις: Παπακωνσταντίνου Ε.Γ.

Με παρουσία από το 1973, η εταιρεία Παπακωνσταντίνου εξειδικεύεται στα ποιοτικά πλακάκια δαπέδου και τοίχου (γρανίτες, gres, klinker) από αναγνωρισμένα ιταλικά εργοστάσια, εξασφαλίζοντας αντοχή στον χρόνο.

Πού θα το βρείτε: Κέντρο Αθήνας (Μακεδονίας 18).

5. Φωτισμός & smart home: HUB Lighting by Kafkas

Ο φωτισμός αναδεικνύει τις αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες του χώρου. Το εξειδικευμένο showroom HUB Lighting by Kafkas προσφέρει αρχιτεκτονικό φωτισμό υψηλών προδιαγραφών και σύγχρονες λύσεις έξυπνου σπιτιού.

Πού θα το βρείτε: Ηλιούπολη (Λεωφ. Βουλιαγμένης 517), καθώς και στα καταστήματα του

δικτύου ΚΑΥΚΑΣ.

4 τελευταίες συμβουλές για αρμονικό αισθητικό αποτέλεσμα

Δημιουργήστε ένα moodboard: Επιλέξτε ένα βασικό χρώμα για τους τοίχους, ένα υλικό βάσης (π.χ. ξύλο ή όψη τσιμέντου) και μια μεταλλική λεπτομέρεια (π.χ. μαύρο ματ) που θα επαναλαμβάνεται σε όλους τους χώρους. Ακολουθήστε τη σωστή σειρά: Ξεκινήστε από τα σταθερά στοιχεία (δάπεδο, μπάνιο), συνεχίστε με τα έπιπλα κουζίνας, προγραμματίστε τον φωτισμό και ολοκληρώστε με τα κινητά έπιπλα. Χρησιμοποιήστε δείγματα: Κρατήστε μαζί σας μικρά δείγματα από τα πλακάκια ή τον πάγκο της κουζίνας ώστε να ελέγχετε τη συνδυαστικότητα των υλικών στα επόμενα καταστήματα. Αξιοποιήστε τους ειδικούς: Οι σχεδιαστές των καταστημάτων μπορούν να σας προσφέρουν πολύτιμες οδηγίες για να αποφύγετε αισθητικές ασυμφωνίες.

Αν δυσκολεύεστε να αποφασίσετε ρωτήστε τον εαυτό σας: «Τι μου λείπει περισσότερο αυτή τη στιγμή, χρόνος και ηρεμία ή πλήρης έλεγχος και οικονομία;»

Όταν προτεραιότητά σας είναι η άνεση και η εξοικονόμηση χρόνου, η συνεργασία με μια εξειδικευμένη εταιρεία ανακαίνισης είναι η καταλληλότερη λύση. Αν, από την άλλη πλευρά, επιθυμείτε να ελέγχετε πλήρως κάθε λεπτομέρεια και να συνθέσετε το τελικό αποτέλεσμα βήμα προς βήμα, η έρευνα αγοράς στα εξειδικευμένα καταστήματα της Αθήνας θα σας ανταμείψει απόλυτα.