Άναμμα δέντρου στη Θεσσαλονίκη: Ο Ρέμος ανέβασε την κόρη του στη σκηνή - Η συγκίνηση της Υβόννης

Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε η φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου ύψους 18 μέτρων που είχε στηθεί στην πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη, με τον δήμαρχο Στέλιο Αγγελούδη να σημάνει τον ερχομό των γιορτών και τον Αντώνη Ρέμο να ερμηνεύει τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.
Ωστόσο η στιγμή που ξεχώρισε κατά την διάρκεια της εκδήλωσης ήταν όταν ο Αντώνης Ρέμος ανέβασε στη σκηνή την 10χρονη κόρη του Ελένη, αφιερώνοντάς της ένα από τα πιο τρυφερά του τραγούδια.
Στη συνέχεια, εμφανώς συγκινημένος ο τραγουδιστής δήλωσε: «Παίρνεις μόνο αγάπη και είναι σαν να βγαίνουν φτερά μέσα από την ψυχούλα σου, να ξέρεις».
Η σύζυγός του, Υβόννη Μπόσνιακ, που βρισκόταν από κάτω συγκινήθηκε εξίσου, όταν άκουσε τα λόγια του.
