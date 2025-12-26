Αναστασία: «Το πρώτο μου μεροκάματο το έφαγα με τις φίλες μου στα Μέγαρα, σε... γκόμενους»

Η Αναστασία, η νεαρή τραγουδίστρια που έχει σαρώσει στα charts, «πήγε πίσω» στα πρώτα της βήματα και μεταξύ άλλων αποκάλυψε πού ξόδεψε τον πρώτο της μισθό.

Μιλώντας στην εκπομπή του Φάνη Λαμπρόπουλου στον ΣΚΑΙ, είπε: «Το πρώτο μου μεροκάματο το χάλασα με τις φίλες μου στα Μέγαρα, σε γκόμενους», είπε αρχικά η Αναστασία μετά από ερώτηση του Φάνη Λαμπρόπουλου.

Ο Φάνης Λαμπρόπουλος, μάλιστα, στη συνέχεια τη ρώτησε για την προσωπική της ζωή, με την Αναστασία να απαντάει χιουμοριστικά: «Σήμερα, τι μέρα είναι; Ή με τον Βασάλο ή με τον Σχίζα, εξαρτάται ποιος θέλει να με βγάλει. Δεν ξέρω με ποιον, θα δούμε!», είπε με χιούμορ.

Ο παρουσιαστής την ρώτησε: «Είσαι ερωτευμένη;» και η τραγουδίσρτρια απάντησε επίσης με χιούμορ: «Μαζί σου! Τα ‘παθα πριν πέντε λεπτά που σε είδα».