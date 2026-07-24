Αναστάσιος Ράμμος: «Δεν είχα ξανακάνει ποτέ σχέση νηφάλιος» – Η μάχη με τα ναρκωτικά και η νέα ζωή

Σε μια εξομολόγηση προχώρησε ο Αναστάσιος Ράμμος, φιλοξενούμενος το βράδυ της Πέμπτης 23 Ιουλίου στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά». Ο γνωστός τραγουδιστής αναφέρθηκε ανοιχτά στον σκοτεινό κύκλο της εξάρτησης από τις ουσίες που βίωσε στο παρελθόν, αλλά και στη ριζική αλλαγή που έχει πετύχει τα τελευταία χρόνια, έχοντας πλέον ανοίξει ένα παντελώς νέο κεφάλαιο στη ζωή του.

Μιλώντας για την προσωπική του ζωή, ο τραγουδιστής στάθηκε ιδιαίτερα στη σύντροφό του, Έφη, τονίζοντας πως είναι η πρώτη γυναίκα που τον γνώρισε πλήρως νηφάλιο. Όπως εξήγησε, η περίοδος της χρήσης του στερούσε την ουσιαστική ανθρώπινη επαφή και τη δυνατότητα να συνδεθεί συναισθηματικά με κάποιον άνθρωπο, ενώ σήμερα η σύντροφός του νιώθει απόλυτη ασφάλεια στο πλευρό του.

«Η γυναίκα μου γνώρισε καθαρό. Την αγαπάω πάρα πολύ, είναι το παρεάκι μου. Αρχικά, δεν είχα ξανακάνει ποτέ σχέση ή να συσχετιστώ με γυναίκα, νηφάλιος. Μου είχαν στερήσει τα ναρκωτικά και το να συνδεθώ με έναν άνθρωπο. Είμαι πολύ ερωτευμένος μαζί της. Πολλές φορές μου λέει ότι βγαίνουμε έξω και δεν φοβάται αν θα γίνει κάτι, δεν αγχώνεται».

Ανατρέχοντας στα χρόνια της εξάρτησης, ο Αναστάσιος Ράμμος περιέγραψε: «Ήμουν εξαρτημένος από ουσίες, έπαιζαν όλα. Δεν είχα όνειρα. Το μόνο πράγμα που έκανα ήταν να δουλεύω για να πίνω και να πίνω για να δουλεύω. Ο οικονομικός μου πάτος δεν με ένοιαζε.

Με ένοιαζε μόνο να παίρνω την ουσία και να εξυπηρετώ τον εθισμό που είχα. Τραγουδούσα τότε, αλλά έκανε και πριν το τραγούδι. Πρώτη φορά ήπια ποτό όταν πήγαινα σχολείο. Ο εθισμός υπήρχε στην οικογένειά μου. Από μικρό παιδί δεν είχα μέτρο σε ό,τι έκανα».

Ο τραγουδιστής εξήγησε πώς η περιέργεια μετατράπηκε σταδιακά σε μια καταστροφική καθημερινότητα, υπογραμμίζοντας τις παγίδες που στήνει η αρρώστια του εθισμού στον ανθρώπινο νου. Σήμερα μετρά σχεδόν δύο χρόνια και εννέα μήνες πλήρους αποχής από κάθε ουσία και αλκοόλ, αποδεικνύοντας τη δύναμη της συνειδητής απόφασης.