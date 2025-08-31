Μενού

And Just Like That... μπαίνουν κάγκελα στο σπίτι της Κάρι Μπράντσο για να κρατήσουν τους τουρίστες μακριά

Η ιδιοκτήτρια του κτιρίου δεν αντέχει άλλους φαν της σειράς Sex and the City στα σκαλιά της

Sex and the City
Η περίφημη είσοδος του διαμερίσματος της Κάρι Μπράντσο στο Sex and the City αποτελεί εδώ και χρόνια must stop για τους λάτρεις της σειράς. Χιλιάδες τουρίστες ποζάρουν καθημερινά στα σκαλιά της κατοικίας στο Greenwich Village, μετατρέποντάς την σε ανεπίσημο αξιοθέατο της πόλης.

Η Μπάρμπαρα Λόρμπερ, όμως, που κατέχει το τριώροφο πέτρινο κτίριο από το 1978, δεν συμμερίζεται τον ενθουσιασμό των θαυμαστών της σειράς. Η ίδια εξηγεί στην Telegraph ότι έχει δει πολλά: από μεθυσμένους επισκέπτες να χτυπούν το κουδούνι της, μέχρι γκράφιτι στην πόρτα και αυθόρμητους χορούς στα σκαλιά. Παρά τις προσπάθειες με αλυσίδες και πινακίδες «no trespassing», το φαινόμενο δεν σταμάτησε ποτέ.

