Άνδρας που υποστηρίζει ότι έχει το μικρότερο πέος στον κόσμο ζητά οικονομική βοήθεια για επέμβαση

Ο Μάικλ Φίλιπς ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας GoFundMe ότι επιδιώκει να συγκεντρώσει χρήματα για μια επέμβαση επιμήκυνσης, εξηγώντας ότι ο βασικός λόγος δεν είναι αισθητικός, αλλά λειτουργικός. Όπως αναφέρει, η κατάστασή του δυσχεραίνει σημαντικά την ούρηση, με αποτέλεσμα να αναγκάζεται να χρησιμοποιεί καθημερινά πάνες ακράτειας ενηλίκων.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο ίδιος, το πέος του έχει μήκος περίπου 0,97 εκατοστά όταν βρίσκεται σε στύση, μέγεθος που, όπως υποστηρίζει, επηρεάζει σοβαρά την ποιότητα της ζωής του.

Στην περιγραφή της καμπάνιας του, με τίτλο «Help Michael Get Micropenis Enlargement Procedure», εξηγεί ότι έχει ήδη αποταμιεύσει ένα σημαντικό ποσό, όμως δεν επαρκεί για να καλύψει το συνολικό κόστος της επέμβασης και των απαραίτητων ενέσεων που, σύμφωνα με τον ίδιο, θα μπορούσαν να αυξήσουν την περίμετρο του πέους και να βελτιώσουν τη λειτουργικότητά του.

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