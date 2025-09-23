Ανδρέας Μικρούτσικος: «Μέσα σε τρεις μέρες έχασα δύο αμάξια»

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος επέστρεψε στο πλατό του Buongiorno μετά από ολιγοήμερη απουσία και όταν η Φαίη Σκορδά τον καλωσόρισε στην εκπομπή, εκείνος αποκάλυψς πως οι τελευταίες ημέρες ήταν ιδιαίτερες, εξηγώντας τι συνέβη.

«Καλώς όρισες, μας έλειψες. Σου λείψαμε;», του είπε αρχικά η γνωστή παρουσιάστρια.

«Κι εμένα μου λείψατε. Μην κοιτάζεις που έχω χαμηλούς τόνους, ήταν ιδιαίτερες οι προηγούμενες ημέρες, όχι μόνο σε επίπεδο υγείας, συνέβησαν κι άλλα πράγματα.

Δε φτάνουν όλα αυτά, μέσα σε τρεις μέρες έχασα δύο αμάξια. Έπαθε πρόβλημα το ένα και πήραμε ένα άλλο για να έρθουμε και χθες βράδυ βγαίνει η Ελένη για να κάνει μια δουλειά κι έπεσε ένας επάνω της χθες και το σμπαράλιασε”, ανέφερε ο Ανδρέας Μικρούτσικος.

«Μέσα μου εγώ χαίρομαι που είναι οι άνθρωποι καλά αλλά, ρε παιδί μου, λες και κάποιοι σκέφτονται κάτι αρνητικό. Θα μου πεις, σε όλους συμβαίνουν αυτά, αλλά τόσα πολλά μέσα σε ένα τριήμερο δεν μου έχουν ξανασυμβεί στην πολυτάραχη ζωή μου», εξομολογήθηκε στη συνέχεια ο γνωστός παρουσιαστής.