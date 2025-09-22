Μενού

Άννα Μπιθικώτση: «Ο πατέρας μου χτυπούσε 40 χρόνια κλειστές πόρτες ώσπου ήρθε ο Μίκης στο σπιτάκι μας»

Η κόρη του Γρηγόρη Μπιθικώτση, Άννα, μίλησε για την εποχή που ο Μίκης Θεοδωράκης «ανακάλυψε» τον πατέρα της.

Reader symbol
Newsroom
άννα μπιθικώτση
Άννα Μπιθικώτση | ERT-Glomex
  • Α-
  • Α+

Σαν από μηχανής θεός ήρθε ο Μίκης Θεοδωράκης στη ζωή του Γρηγόρη Μπιθικώτση, ο οποίος όπως δήλωσε σήμερα η κόρη του Άννα, επί 40 χρόνια χτυπούσε «κλειστές πόρτες».

Συγκεκριμένα η Άννα Μπιθικώτση φιλοξενήθηκε στην ΕΡΤ, στην εκπομπή «Νωρίς νωρίς» και μίλησε μεταξύ άλλων για την πορεία του πατέρα της και τα δύσκολα χρόνια της καριέρας του τραγουδιστή

«Ο πατέρας μου χτυπούσε πόρτες μέχρι τα 40 του χρόνια κι ήταν κλειστές. Έγινε με τον Μίκη Θεοδωράκη στη Μακρόνησο το '47 και μοιράστηκαν το ίδιο αντίσκηνο. Είπε στον Μίκη Θεοδωράκη ότι ήταν υδραυλικός κι ότι μια μέρα θα γίνει μεγάλος τραγουδιστής.

Όταν ο Θεοδωράκης ήρθε το ’59 στην Ελλάδα για να πει τον "Επιτάφιο" του Ρίτσου, άκουγε φωνές και καμία δεν τον συγκινούσε. Άκουσε τον πατέρα μου στο "Τρελοκόριτσο" και τον επέλεξε χωρίς να ξέρει ότι ήταν ο πατέρας μου. Οι γονείς μου ήταν έτοιμοι να φύγουν στον Καναδά

Από εκεί που χτυπούσε πόρτες κι ήταν κλειστές, ήρθε η ίδια η Columbia με τον Μίκη στο σπιτάκι μας, στο Περιστέρι. Ο Μίκης του είπε ότι ήρθε στον επιτάφιο της ζωής του για να τον τραγουδήσει και να πάνε ψηλά. Έτσι έγινε ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης» δήλωσε μεταξύ άλλων η κόρη του. 

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

LIFESTYLE